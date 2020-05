WTCR Fast Talk: 10 cose che non sapevamo di Esteban Guerrieri

-

Nella sua ospitata a WTCR Fast Talk presented by Goodyear, Esteban Guerrieri ha svelato 10 cose di lui che non sapevamo.

Condivisione:al suo arrivo in Europa nel 2001 ha condiviso casa (e PlayStation) con José María López, 3 volte Campione del FIA World Touring Car Championship.



La richiesta: Toto Wolff si era offerto per fargli da manager, ma alla fine non si è concretizzato nulla.



Chiamata all'ultimo: dopo aver svettato in International Formula 3000, Enrique Scalabroni lo ha chiamato per un test a Barcellona con la F3 italiana (dopo che il capo della Cram, Marcelo Rosei, gli ha acquistato i biglietti aerei).



Porta chiusa troppo presto in Red Bull: "A fine della Formula 3000 nel 2004 ebbi una occasione perché ero pilota Arden, dove lavorava Christian Horner. Enrique Scalabroni è amico di Helmut Marko e si parlò di un contratto con Red Bull. Ero pronto, ma non avevo mai lavorato con un team inglese e avevo solo 19 e senza sponsor. Il test andò bene, ma non fu esaltante".



Il giro di Hamilton battuto:"Feci un test con Manor Motorsport ad Hockenheim dopo l'ultima gara del 2005 e battei il tempo della pole position di Lewis. Andai in HWA e firmai un contratto da pilota junior per Mercedes assieme a Paul di Resta per correre con Manor nel 2006".



La luce in fondo al tunnel: “A fine anno l'idea era di andare nel DTM per il 2007, ma con due sedili liberi scelsero Gary Paffett e Di Resta. Purtroppo per me non c'era più spazio in Mercedes, tornai in Argentina senza lavoro e budget”.



La chiamata dall'Inghilterra per il sogno F1 del 2007: “Mi telefonò Barry Walsh, un irlandese che voleva uno esperto per il suo team di Formula 3. Firmai con lui, era molto attivo sul mercato e cercò un posto per me in F1, ma nel 2008 ci fu la crisi economica e tutte le occasioni svanirono, mentre lui scomparve".



La scuola interrotta da Igor Salaquarda: "Ero a casa e volevo terminare gli studi, mi chiamò Igor offrendomi due gare in Formula Renault 3.5 per il 2010. Vinsi la prima a Spa e le due di Brno, mi ingaggiò per tutto l'anno, ero terzo. A Silverstone andai a sbattere in qualifica nell'assalto alla pole, il team provò a sistemare la carrozzeria con il nastro adesivo, ma il team Tech1 di Ricciardo e Vergne vide tutto e fece reclamo; ci squalificarono nonostante non ci guadagnassimo nulla, tutto per un pezzo di scotch di 10cm. Chi vinceva provava una Renault F1, la mia carriera avrebbe potuto essere diversa".



Svanisce anche la Virgin F1 per mancanza di soldi: "Mi chiamò John Booth, che era il mio capo in Formula 3. Andò dal governo argentino con la proposta di supportarmi. Speravo fosse la luce in fondo al tunnel, ma anche lì non se ne fece nulla per mancanza di soldi".



Avventura USA e inizio nel Turismo: "I due anni in IndyLights furono ottimi, ma non trovai i soldi per la IndyCar. A fine 2012 tornai in Argentina e mi diedi al Turismo, poi ebbi l'occasione del WTCC A Termas e da lì le cose sono cominciate ad andare meglio, oggi sono qui grazie a quell'esperienza".



WTCR Fast Talk presented by Goodyear con Martin Haven ha ospitato Norbert Michelisz, Yvan Muller, Tom Coronel e ora Esteban Guerrieri. Mercoledì sarà la volta di WTCR Fast Talk, Tiago Monteiro.



Cliccate qui per sentirle:https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/

WTCR La settimana del WTCR DA 13 ORE

The post WTCR Fast Talk: 10 cose che non sapevamo di Esteban Guerrieri appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR L’avventura di Monteiro con gli Esports IERI A 04:00