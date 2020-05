WTCR Fast Talk: 10 cose che non sapevamo di Gabriele Tarquini

-

Gabriele Tarquini è stato ospite di WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear: ecco 10 cose che il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse ha svelato a Martin Haven.

Benzina: la famiglia di Tarquini aveva un distributore di carburante vicino ad una pista di kart dove Gabriele a 5 anni ha iniziato la sua passione per il motorsport.



Il primo choc: dopo che un amico del papà trovò i fondi, Tarquini passò alle monoposto in una scuola di Roma salendo su una Formula 2 assieme ad Alex Caffi e Nicola Larini. Nonostante la poca esperienza, nel 1985 si distinse in International Formula 3000. Quinto al debutto a Silverstone, ma con cinque testacoda.



Una chiamata di Enzo Ferrari: la prima annata in Formula 3000 portò anche ad una telefonata di Enzo Ferrari per un incontro a Fiorano. Qualche mese dopo Walter Brun lo fece debuttare alla 24h di Le Mans.



La prima era del WTCC: 22 anni prima della nascita del FIA World Touring Car Championship, Tarquini era già sulla griglia del Mondiale Turismo nel 1987.



Piquet out, il debutto in F1: Al GP di San Marino del 1987 arriva il debutto con la Osella, ma la qualifica fu possibile solamente grazie al botto di Nelson Piquet, che poi non potè correre. Tarquini fece 26 giri, poi gli fu ordinato di rientrare per non rompere la macchina.



Diete: per entrare nella sua F1 del 1989 il Cinghiale dovette fare una dieta. L'AGS pensò a lui per rimpiazzare Philippe Streiff, con Jacques Laffite in un ruolo chiave.



La miglior gara: il GP di Monaco del 1989 fu la sua miglior gara, seppur un problema meccanico gli negò i punti.



Avventura in Alfa: la vittoria nel BTCC del 1994 arrivò grazie ad alcune magie tecniche dell'Alfa Romeo.



Ritiro sfiorato due volte: Tarquini pensò al ritiro due volte, nel 2002 e prima di vincere il titolo WTCC nel 2009 a Macao.



Campione ETCC dal fondo: il titolo nell'ETCC 2003 arrivò con una rimontona dal fondo davanti a 70.000 fan a Monza, accorsi per vedere Alex Zanardi.



