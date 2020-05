WTCR Fast Talk: 10 cose che non sapevamo di Tom Coronel

-

Tom Coronel è stato l'ultimo protagonista di WTCR Fast Talk podcast series presented by Goodyear, ospite di Martin Haven. Vediamo cosa lo "Showman" del WTCR – FIA World Touring Car Cup gli ha svelato.

Il più piccolo dei gemelli: “Mio fratello Tim ha 12 minuti più di me, io stavo meglio dentro la pancia! Però è l'unica volta che è stato più veloce di me, sia chiaro!"



Ispirazione dal nonno: “Era uno famoso che correva in moto, la cosa che mi ha colpito è quando ho scoperto che la strada che porta ad Assen ha il suo nome, Bertus van Hamersveld.”



Il duro lavoro paga: "I miei fratelli più grandi correvano e io facevo loro da meccanico. Mi regalarono un corso e vinsi una stagione in Citroën AX Cup. Ho iniziato così, non avevo i soldi per correre, altrimenti".



Un aiuto a Schumacher nel 1995: “Ero in pole position nella griglia invertita e lasciai passare Ralf perché gli servivano i punti per il titolo. Lo feci a due metri dalla linea del traguardo, frenai di colpo e Ralf si arrabbiò per il modo".



L'incidente non frena la volata in Formula Nippon: “Ero terzo in qualifica e Motoyama secondo. Lui partì meglio perché io feci pattinare le gomme. Accelerai e alla prima curva arrivammo appaiati, ci toccammo e andammo fuori. Io diventai campione".



Vicinissimo alla F1 con la Arrows: "Stavo parlando con Tom Walkinshaw per trovare il budget e c'ero riuscito ormai. "Mi chiamò dicendomi che avevano fatto altre scelte. Così toccò a Jos Verstappen, Walkinshaw fece chiaramente scelte politiche, per due settimane lavorai sul budget e mi diederò il benservito. Lì cominciai ad odiare i motori".



Lotta per il podio ETCC: “Ero primo all'Estoril, ma a tre curve dalla fine Gianni Morbidelli mi sbattè fuori e vinse. Fu una vera lotta".



Scommessa sulle gomme: "Prima di gara 2 misi le slick, ma ebbi la sensazione che servissero quelle da pioggia al posteriore. Il mio ingegnere mi disse che non avrei avuto bilanciamento. Risposi 'fanc*** il bilanciamento, ci penso io. Così vinsi la mia prima gara nel FIA World Touring Car Championship, fu fantastico".



Necessità: "Il contratto con Roberto Ravaglia era di una sola pagina e riguardava i termini di pagamento. Basta. Sono stato con lui per sette anni, di fatto non abbiamo mai avuto un contratto. Era fiducia e basta fra noi, è stato il mio papà del motorsport.”



Il potenziale di Zanardi: "Quando la BMW chiuse il programma ufficiale, presi la macchina di Andy Priaulx per il 2011. Aveva ancora i suoi adesivi sopra, ricordo Alex Zanardi venire da me, prendere un caffè assieme e dire: 'Tommy, farai bene e la BMW ti piacerà’. Aveva ragione, chiusi quarto alla fine".

