-

Dopo la sua apparizione in WTCR Fast Talk podcast series presented by Goodyear con Martin Haven, scopriamo 10 cose che non sapevamo di Yann Ehrlacher.

L'inizio: a 16 anni ha fatto la sua prima gara con una Mijet a Navarra, in Spagna.



Esperienza tosta: dopo aver battuto due compagni fortissimi nel Supertourisme 2015, il francese approda alla Yvan Muller Racing.



Grande anno: nel 2016, Ehrlacher rcorre a Le Mans per la prima volta la Road to Le Mans, poi vince in ELMS all'Estoril.



Il test di F2 a Barcellona: l'esperienza con la Yvan Muller Racing a Magny-Cours lo porta a provare la F2 a Barcellona.



La Fun Cup a Spa: l'estate è con la Exagon Engineering, il team del WTCC gestito da Cathy Muller, va a Brands Hatch e Pierre-Yves Corthals lo invita alla VW Fun Cup per la 25h di Spa-Francorchamps del 2018.



Incredibile, ma non il massimo: il debutto nel WTCC lo porta a vincere in Argentina nel 2017, ma sulla griglia invertita.



La telefonata per il WTCR: il 2018 inizia con la caccia ad un volante e la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport di Dominik Greiner gli offre un test ad Oschersleben. Le prestazioni sono buone e arriva l'ingaggio.



L'aiuto di Thompson: la vittoria in Gara 1 della WTCR Race of Netherlands è seguita da un secondo posto in Gara 2 regalatogli dal compagno James Thompson, che si sacrifica per consentirgli di lottare per il titolo.



3 Campioni senza pressioni: nel 2019 si unisce alla Lynk & Co dove trova Thed Björk, Yvan Muller ed Andy Priaulx. Il 23enne ribadisce quanto già detto in griglia a Marrakech nel 2017, quando intervistato da Alexandra Legouix per la pole della griglia invertita risponde: "L'unica pressione ce l'hanno le gomme".



Vittoria difficile: Ehrlacher ha vinto il titolo Elite Pro del Trophée Andros sul ghiaccio, ma soffrendo parecchio.

WTCR Intervista con Zoltán Zengő DA 18 ORE

The post WTCR Fast Talk: 10 cose che non sapevamo di Yann Ehrlacher appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Un nuovo talento per il WTCR: ecco Boldizs e il ritorno di Zengo IERI A 10:00