WTCR Fast Talk presented by Goodyear: Tarquini e il fuoco dentro

Nel 2009, a 47 anni, Gabriele Tarquini eguagliò il leggendario Juan Manuel Fangio come Campione del Mondo più vecchio. Nel 2018, a 57 anni, l'abruzzese riuscì a battere quel record aggiudicandosi il primo FIA World Touring Car Cup grazie ad una passione che non lo abbandona mai.

Martin Haven ha sentito Tarquini per l'ultima puntata di WTCR Fast Talk podcast series presented by Goodyear, nella quale il "Cinghiale" ripercorre i tempi dei kart e le battaglie con Ayrton Senna in Formula 3 e Formula 3000. In F1 ha corso 38 gare conquistando 1 punto, ma ha preso parte anche a Le Mans, British, European e World Touring Car Championship vincendo titoli. E grazie alla sua esperienza a livello ingegneristico, moltissimi marchi lo hanno chiamato per i propri progetti, ultimo dei quali Hyundai affidandogli nel 2017 lo sviluppo della i30 N TCR.



Oggi stiamo tutti attendendo l'inizio della stagione 2020 e anche il portacolori della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse non vede l'ora di rimettersi all'opera per combattere contro il suo compagno e Campione, Norbert Michelisz.



“Quando ero piccolo mio padre aveva un distributore di benzina e di fianco c'era una piccola pista di go-kart, dunque a 5-6 anni ho cominciato lì e si è accesa quella fiammella della passione che ancora oggi brucia".



Fra gioie e dolori, nel 2009 arrivò il primo titolo nel WTCC battendo al volante della SEAT Yvan Muller.



“Parlai con la mia famiglia prima di Macao dicendo che probabilmente avrei chiuso lì la mia carriera, anche se avessi vinto il titolo, visto che non avevo contratto per l'anno dopo. Ci avevo provato a lungo e non avrei potuto chiedere di meglio. Le gare furono durissime, finii anche in ospedale dopo un incidente e successe di tutto, ma divenni Campione. La SEAT si stava ritirando come costruttore e io ero a piedi, ma ancora competitivo e in pieno divertimento. Fu una fantastica stagione e non volevo fermarmi a quel punto, per cui non dissi nulla in conferenza stampa".



la prima parte di WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear (fornitore ufficiale del WTCR) condotto da Martin Haven con ospite Gabriele Tarquini è disponibile dalle ore 12;00, mentre la seconda sarà pubblicata venerdì.



Cliccate qui per sentirla:https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/

