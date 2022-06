La FIA, Discovery Sports Events, Goodyear Racing e i reparti corse clienti di tutti i Costruttori che partecipano al WTCR - FIA World Touring Car Cup hanno lavorato a stretto contatto per individuare insieme le soluzioni da adottare in vista della WTCR Race of Hungary di questo fine settimana (11-12 giugno).

L'analisi tecnica completa, condotta da Goodyear Racing dopo gara 1 e gara 2 della WTCR Race of Germany - che non si è potuta svolgere per motivi di sicurezza - ha incluso un confronto dei dati WTCR dei team Goodyear che hanno partecipato alla 24h del Nürburgring nell'ambito dello stesso evento. Queste auto TCR, che utilizzano un pneumatico di costruzione simile ma con specifiche diverse rispetto a quello del WTCR, percorrono in genere fino a nove giri in uno stint, tre volte la distanza di una gara WTCR.



Questa settimana è stata organizzata una sessione di test allo Slovakia Ring, alla quale hanno partecipato squadre dei quattro reparti corse clienti, che hanno confrontato le specifiche standard con una versione migliorata, oltre a convalidare l'assetto del mezzo e la scelta dei pneumatici raccomandati da Goodyear Racing.



Goodyear ha deciso di raccomandare l'uso della specifica migliorata sull'asse anteriore di tutte le auto che parteciperanno alla WTCR Race of Hungary. Inoltre, Goodyear Racing consiglierà le impostazioni di campanatura e pressione da utilizzare in tutte le sessioni di gara.



Per ogni vettura verranno assegnati quattro pneumatici supplementari da utilizzare nelle Prove Libere 1 o 2 a discrezione di ciascun team, con le Prove Libere 2 prolungate da 30 a 45 minuti.

Ad

WTCR Muller: “Siamo vicini alla vittoria” IERI A 10:02

WTCR Tassi: “Mi sono allenato duramente in inverno per il titolo WTCR 2022” IERI A 06:10