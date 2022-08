Discovery Sports Events e la FIA sono sorpresi dalla decisione di Cyan Racing e Geely Group Motorsport di interrompere la loro partecipazione al WTCR 2022 - FIA World Touring Car Cup, che non era attesa alla luce dell'ampio dialogo tra FIA, Cyan Racing, Geely Group Motorsport, Goodyear e WSC per risolvere i problemi di pneumatici verificatisi durante la WTCR Race of Italy.

Durante le positive discussioni di venerdì tra FIA, Geely e WSC, le misure proposte da FIA e WSC hanno incluso la riduzione del peso di compensazione di tutte le vetture WTCR di 20 chilogrammi, la proposta di Goodyear di organizzare un test aggiuntivo ad Anneau du Rhin questa sera per dare a tutti i team l'opportunità di utilizzare le impostazioni raccomandate dal gommista su una pista dove Cyan Racing ha effettuato test all'inizio di quest'anno, insieme ad altri team, senza riportare alcun problema relativo ai pneumatici.



Oltre a sostenere questo test aggiuntivo e l'analisi condotta per garantire che i pneumatici funzionino bene su questo circuito, Goodyear si è offerta di sostituire i pneumatici di riserva dell'evento precedente.



L'annuncio di oggi, soprattutto in prossimità della gara di casa di Yann Ehrlacher e Yvan Muller, due dei piloti più rappresentativi del FIA World Touring Car, non è solo sorprendente ma anche molto spiacevole e condividiamo il senso di frustrazione collettivo del promotore della WTCR Race of Alsace GrandEst e dei fan.



Fortunatamente, il WTCR può contare sulla partecipazione di numerosi altri top team e piloti, il che significa che la WTCR Race of Alsace GrandEst si svolgerà come previsto.



L'attenzione si sposterà quindi sulle restanti gare della stagione, i cui dettagli saranno annunciati una volta completata la votazione elettronica del FIA World Motor Sport Council, prevista per l'8 agosto.

