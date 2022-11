Nathanaël Berthon ha sfuttato al meglio la pole position conquistando la vittoria in Gara 1 della WTCR Race of Saudi Arabia sul Jeddah Corniche Circuit.

Il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport si è tenuto dietro Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse) al via e questo gli dà modo di avvicinare Néstor Girolami nella lotta per il secondo posto in classifica di campionato.

