Nathanaël Berthon ha conquistato la sua prima vittoria dell'anno nel WTCR - FIA World Touring Car Cup con una prestazione convincente in Gara 1 della WTCR Race of Alsace GrandEst.

Il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport ha sfruttato la superiore velocità in rettilineo della sua Audi RS 3 LMS per sopravanzare la Honda di Néstor Girolami, partito dalla pole position, e non è mai stato attaccato, sebbene sia rimasto sotto forte pressione per tutti i 30 minuti di gara.



L'idolo locale ha mantenuto un vantaggio di 0"5 per la maggior parte della gara, assicurandosi la seconda vittoria in carriera, la prima dopo la WTCR Race of Slovakia dell'ottobre 2020.



È stata anche la terza del 2022 per l'Audi e la seconda di fila dopo il trionfo del pilota di Comtoyou, Gilles Magnus, a Vallelunga.



"Ottenere la prima vittoria della stagione in Francia è molto bello", ha dichiarato Berthon dopo il trionfo all'Anneau du Rhin. "Ho dovuto spingere al massimo, cercando anche di gestire le gomme e tutto il resto".



"Sono molto contento per la squadra, per tutta l'energia che abbiamo speso in questa e nella scorsa stagione. Oggi ha dato i suoi frutti".



Girolami ha concluso al secondo posto, davanti all'Audi di Magnus e a Mikel Azcona di BRC Hyundai N Squadra Corse, riducendo il distacco dallo spagnolo nella lotta per il posto di Goodyear #FollowTheLeader da 32 a 25 punti, esattamente quelli disponibili in Gara 2 nel pomeriggio.



Il compagno di squadra di Girolami, Esteban Guerrieri, era quarto nelle prime fasi, ma un contatto alla curva 1 con Magnus ha fatto scivolare l'argentino sull'erba e sulla ghiaia al quinto giro.



Guerrieri è rientrato immediatamente ai box per sostituire gli pneumatici e ha ripreso la corsa in fondo allo schieramento. Ha concluso al 10° posto e ha fatto segnare il giro più veloce, sottolineando il suo potenziale.



Mentre Magnus ha conquistato il terzo posto, i commissari hanno dichiarato che l'incidente sarebbe stato esaminato nel post-gara.



Norbert Michelisz di BRC è stato quinto, passando l'Audi Comtoyou di Tom Coronel a cinque giri dalla fine; l'olandese è scivolato largo e ha perso la sesta posizione - oltre alla vittoria del WTCR Trophy - a favore della Cupra della Zengő Motorsport condotta da Rob Huff alla curva successiva.



Dániel Nagy di Zengo ha recuperato tre posizioni negli ultimi giri per concludere ottavo, mentre Tiago Monteiro del LIQUI MOLY Team Engstler è giunto nono. Il suo compagno di squadra Attila Tassi sembrava destinato al settimo posto quando, a tre giri dalla fine, ha subito il danneggiamento del pneumatico anteriore sinistro a causa di un contatto.



L'Audi-Comtoyou di Mehdi Bennani ha concluso con un giro di ritardo, all'11° posto, dopo essere rientrato ai box con uno pneumatico danneggiato, sempre a causa di un contatto con Tassi che ha fatto scivolare indietro il pilota Honda.

