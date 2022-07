Néstor Girolami ha preceduto Mikel Azcona in Gara 1 della WTCR Race of Italy in un round ricco di colpi di scena all'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi.

La vittoria è la seconda della stagione per il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, mentre il Goodyear #Followtheleader, ha aumentato il suo vantaggio in testa alla classifica.



Girolami, partito dalla pole position con la sua Honda Civic TCR, e Azcona hanno affrontato le prime tre curve fianco a fianco, poi l'argentino ha avuto la meglio tenendo il comando alla curva 4. Da lì, lo spagnolo lo ha inseguito tallonandolo fino al traguardo.



Dietro di loro, i cinque piloti Lynk & Co si sono ritirati dalla gara alla fine del giro di formazione per "problemi di sicurezza degli pneumatici".



Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport) ha superato Norbert Michelisz per il terzo posto nel corso del primo giro, mentre Gilles Magnus è passato al quarto. Berthon si è avvicinato a Girolami e Azcona, ma al settimo giro sia Mehdi Bennani, sesto, che Tiago Monteiro, undicesimo, hanno subito danni alle gomme e sono stati costretti ai box. Al dodicesimo è toccato a Berthon, facendo salire Magnus in terza posizione.



La safety car ha interrotto l'azione a otto minuti dalla fine dei 30' più un giro, per consentire la pulizia dei detriti dalla pista. Si è quindi disputata una volata di due giri fino al traguardo, con Girolami che è riuscito a respingere Azcona, mentre Magnus ha preceduto Michelisz per il podio.



"Prima di tutto complimenti alla squadra e alla Honda per il loro lavoro", ha detto Girolami. "È iniziato due mesi fa, quando abbiamo fatto i test di preparazione qui, quindi sono davvero felice. La partenza è stata molto dura perché sapevo che Mikel era sulla linea pulita, quindi mi aspettavo che avesse una trazione migliore e così è stato. Ho mantenuto velocità nella prima curva, che era a mio favore, e lui non è stato in grado di chiudere la porta. Questa è stata la chiave della gara. Seguire una vettura in queste condizioni di caldo è impossibile, perché la temperatura sale molto".



"Quando ho visto la safety car ho pensato: 'Ok, forse ora Mikel può raffreddare il motore e attaccare'. È andata bene. Dopo la curva 5 ho notato che stava arrivando molto più veloce di prima, quindi forse le prestazioni del suo motore erano migliori in quel momento".



"È stata dura, soprattutto all'inizio", ha detto Azcona. "Ho fatto del mio meglio, all'inizio ero migliore di Girolami ma non sono riuscito a superarlo. Volevo solo finire la gara. Quando ho visto uscire la safety car ero più rilassato perché sentivo che le gomme anteriori erano al limite e avevamo tre giri per raffreddarle un po'. L'obiettivo era finire".



"Questa deve essere stata una delle gare più difficili per me", ha detto Magnus. "Sono uscito dall'auto e mi sentivo completamente stordito. Ma i punti conquistati dall'ottavo posto in griglia sono buoni. Possiamo essere molto contenti. Ho avuto un po' di fortuna con il mio compagno di squadra davanti a me, ma ho fatto dei bei sorpassi alla partenza. Ho girato all'esterno di due vetture e ho passato Michelisz".



Attila Tassi ha conquistato il quinto posto con la Honda del LIQUI MOLY Team Engstler, davanti all'Audi di Tom Coronel. Esteban Guerrieri ha rallentato all'ultimo giro in una nuvola di fumo, perdendo quello che sarebbe stato il quinto, ma è riuscito a tagliare il traguardo in settima posizione.



Rob Huff ha avuto danni agli pneumatici per evitare l'uscita di Berthon, quando ha preso un cartellone pubblicitario sulla parte anteriore della sua Cupra Leon Competición. Il pilota di Zengő Motorsport ha effettuato il pit stop per montare delle Goodyear fresche e ha recuperato fino all'ottavo posto, con Berthon, Bennani e Monteiro che hanno preso punti dalla nona alla undicesima posizione.



Il risultato fa salire Girolami al comando della classifica, a 31 punti da Azcona.



"Sono felicissimo perché manteniamo viva la lotta per il campionato", ha dichiarato Girolami. "Questo è ciò di cui avevamo bisogno. Continuiamo ad andare avanti e ora dobbiamo fare punti in Gara 2".



Gara 2 della WTCR Race of Italy si svolgerà alle 17;10.

