Gabriele Tarquini ha ritrovato il successo nel WTCR – FIA World Touring Car Cup dopo due anni approfittando della pole position sulla griglia invertita della WTCR Race of Spain al MotorLand Aragón.

Il veterano di Giulianova non riusciva ad imporsi dalla WTCR Race of Hungary del 2019, ma è riuscito ad avere la meglio con la sua Hyundai Elantra N tenendosi dietro Mikel Azcona.



Il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse è partito benissimo chiudendo la porta al rivale della Zengő Motorsport, che quindi si deve accontentare della piazza d'onore con la propria CUPRA Leon Competición.



“Ho tramutato la Pole in vittoria, ma non è stata una gara facile come può essere apparso da fuori - ha detto Tarquini - Azcona ha spinto fino alla fine, ma è andata bene. Ringrazio la Hyundai per il grande lavoro, siamo stati competitivi anche se zavorrati".



Il campione in carica Yann Ehrlacher era partito terzo, ma si è visto scavalcare dalle Audi della Comtoyou condotte da Tom Coronel (esterno del tornantino e poi buttatosi all'interno alla curva 17) e Nathanaël Berthon, terminando quinto.



Coronel aveva ceduto il posto a Berthon nel tentativo di riprendere Tarquini ed Azcona, ma alla fine non ha funzionato e quindi l'olandese si è ripreso il podio.



Dietro al ragazo della Cyan Racing Lynk & Co c'è Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport), con Norbert Michelisz che non è partito benissimo, ma chiude comunque settimo in rimonta. Frédéric Vervisch ha provato nel finale ad attaccare l'ungherese, che però ha respinto gli assalti del belga.



Il Goodyear #Followtheleader, Jean-Karl Vernay, è nono dopo essere stato arretrato di tre piazze in griglia per aver ostacolato Coronel in Q2. La Top10 annovera anche Thed Björk (Lynk & Co).



A punti ci sono pure Yvan Muller e Santiago Urrutia con le loro Lynk & Co, Luca Engstler su Hyundai, Jordi Gené ed Esteban Guerrieri, il quale è il migliore delle Honda griffate ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. Tiago Monteiro ha invece dovuto osservare un drive-through per essere passato due volte in pit-lane in fase di schieramento in griglia.



Gara 2 della WTCR Race of Spain è prevista per le 13;15.

