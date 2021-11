Santiago Urrutia ha conquistato Gara 1 della WTCR Race of Italy nonostante al primo giro fosse stato superato da Esteban Guerrieri.

All'Adria International Raceway, partendo dalla pole position a griglia invertita, il pilota della Cyan Performance Lynk & Co era stato bruciato dal rivale della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. L'uruguagio si è però messo di nuovo dietro la Honda Civic Type R all'ultima curva alla fine del primo giro scappando via fino alla bandiera a scacchi.



La mossa era iniziata alla penultima curva, incrociando la traiettoria col rivale e beneficiando della migliore accelerazione. "Mi ha colpito alla curva precedente", si è lamentato Guerrieri, costretto a guardarsi le spalle da Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport).



L'olandese al giro 10 è passato all'esterno dell'ultima curva, centrando il secondo posto e podio della stagione.



"Sapevo che il via sarebbe stato difficile", ha detto Urrutia. "La Honda è sempre un po' meglio di noi. Ma poi Esteban ha lasciato la porta aperta ed è stato bello. Ho potuto poi controllare la gara. È un buon risultato e sono felice per Cyan".



Urrutia alla radio si era lamentato dello stato dei suoi freni durante la gara, ma non è stato un grosso problema. "La mia macchina andava bene, ma quando si spinge è normale. Con tutti i tornanti di questo circuito è difficile".



Dietro i primi tre, Norbert Michelisz ha combattuto contro Yvan Muller per il quarto posto. Frédéric Vervisch è sesto davanti al compagno di squadra Gilles Magnus, che lo ha protetto in ottica titolo. La coppia ha passato Néstor Girolami, ottavo.



Jean-Karl Vernay ha fatto del suo meglio partendo 12° e finendo 9° nonostante il contatto con Nathanaël Berthon, la cui Audi è finita a muro. Il francese è ripartito, ma si è ritirato ai box.



L'idolo locale Gabriele Tarquini ha completato la Top10 dopo aver superato il Goodyear #FollowTheLeader, Yann Ehrlacher all'inizio dell'ultimo giro. Il francese era 10° e ha guidato in modo conservativo per prendere punti.



In vista di gara 2, il francese ora conduce Urrutia e Guerrieri, che sono alla pari a -21 punti. Vernay è ora quarto, 24 punti dietro Ehrlacher.



Gli altri a punti in Gara 1 sono Mikel Azcona (Zengő Motorsport - CUPRA Leon Competición), Thed Björk (Lynk & Co), Rob Huff (CUPRA) e Luca Engstler (Hyundai).



Gara 2 della WTCR Race of Italy inizierà alle 12h15 ora locale.

