Santiago Urrutia ha preceduto Yann Ehrlacher nella doppietta Cyan-Lynk & Co in una frenetica Gara 1 della WTCR Race of Portugal sul circuito cittadino di Vila Real.

Il pilota di Cyan Performance ha ottenuto la sua seconda vittoria stagionale nel WTCR dopo essere partito dalla pole position. Ehrlacher ha preceduto l'uruguaiano grazie all'uso del Joker Lap, il percorso alternativo unico di Vila Real, ma Urrutia ha riconquistato la posizione quando il Campione in carica ha obbedito a un ordine di scuderia per restituirgli la posizione.



I due Lynk & Co gommati Goodyear hanno fatto una partenza pulita e si sono rapidamente allontanati dalla Honda Civic Type R TCR di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport guidata da Néstor Girolami, partito terzo. Urrutia ha fatto il suo Joker Lap al terzo giro, mentre Ehrlacher ha spinto al massimo e ha fatto il suo in quello dopo. Ehrlacher si è portato in testa, ma presto è arrivato l'ordine via radio di restituire il comando al suo collega. Ha aspettato fino all'11° giro, poi si è spostato per consentire a Urrutia di passare nuovamente.



"Io e Yann avevamo il ritmo e stavamo controllando", ha detto l'uruguagio. "Avevo detto all'inizio della gara che c'era una strategia da seguire, che c'erano punti pesanti per il titolo a squadre e per quello piloti, e ha funzionato molto bene. Grazie a Cyan, grazie a Yann e a tutti. Abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo finito come abbiamo iniziato, 1° e 2°, quindi sono molto contento per la squadra".



Ehrlacher non sembra soddisfatto della situazione. "Sono un pilota professionista, seguo gli ordini e come ha detto lui c'era una strategia prima. Abbiamo raccolto i punti più importanti per la squadra e questo era l'obiettivo. Ci siamo riusciti e ora ci concentriamo su Gara 2".



"Ad essere onesti, non era molto chiaro", ha detto Ehrlacher a proposito della strategia. "Di sicuro, l'ordine di principio era di non prendersi tra noi alla curva 1, come abbiamo già visto in passato. Ma lo scenario non era stato pianificato, avevo un buon ritmo, ho cercato di correre come si deve. Poi ho ricevuto l'ordine. Devi comportarti come un professionista, devi solo accettarlo senza dire nulla. Ho fatto solo qualche giro in testa per le statistiche, ma era l'unica cosa che potevo fare. Faccio fatica a rallentare in un rettilineo".



"È un peccato perdere una vittoria come questa, ma sono davvero felice per i punti conquistati da Cyan, perché è la cosa più importante prima di ogni altra, anche del titolo piloti. Spero solo che questo contribuisca a portare una vettura blu, qualunque essa sia, in cima alla classifica alla fine dell'anno".



Alle spalle dei primi due, Girolami ha lavorato duramente per tenere a bada la Elantra N TCR di Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse) per conquistare il podio in terza posizione.



"Sono felicissimo", ha dichiarato Girolami. "Tutta la squadra ha fatto un lavoro fantastico. Norbi stava rallentando un po' il gruppo verso la fine, e questo mi ha aiutato molto. Vogliamo davvero lottare per il titolo e ci serve qualcosa in più".



Michelisz ha avuto la meglio sulla Lynk & Co di Ma Qing Hua per il quarto posto, mentre la Cupra Leon Competición della Zengő Motorsport guidata da Rob Huff è risalita dalla settima posizione per finire sesta.



Mehdi Bennani ha passato la gara sotto pressione con la sua Audi RS 3 LMS del Comtoyou Team, ma ha resistito e ha conquistato il settimo posto, mentre Mikel Azcona, il Goodyear #FollowTheLeader, si è classificato ottavo dopo una gara difficile.



All'inizio della gara è stato colpito dalla Honda del LIQUI MOLY Team Engstler nelle mani di Attila Tassi e successivamente ha avuto un contatto con la Lynk & Co di Thed Björk alla stessa curva a destra.



Lo spagnolo ha quindi inseguito Björk e Bennani, per poi finire largo all'uscita della chicane e perdere due posizioni a favore di Tassi e dell'eroe di casa Tiago Monteiro, poi ha recuperato fino a passare il portoghese e recuperato un'altra posizione quando a Tassi è stata inflitta una penalità di cinque secondi per un'infrazione ai limiti della pista. Tassi si è classificato nono, mentre Nathanaël Berthon del Comtoyou DHL Team Audi Sport ha completato la top 10 dopo una qualifica non all'altezza.



Monteiro ha concluso 11° davanti a Dániel Nagy (Cupra) e Tom Coronel (Audi). Yvan Muller è 14° dopo aver subito un danno agli pneumatici in un contatto con Gilles Magnus nel giro iniziale. Magnus si è ritirato, ma il francese è rientrato dopo aver sostituito il pneumatico Goodyear posteriore sinistro.



Björk è finito KO con un danno dopo un contatto con Bennani, mentre Esteban Guerrieri non è riuscito ad arrivare al traguardo a causa della rottura del montante di una sospensione dopo che ha colpito un cordolo alla chicane 11/12.



Il risultato significa che il vantaggio di Azcona in termini di punti si è ridotto a soli 6 su Urrutia, con Ehrlacher a -12.



Gara 2 della WTCR Race of Portugal, la 100a del WTCR, si svolgerà alle 17;15 ora locale.

