Yann Ehrlacher è sempre più Goodyear #FollowTheLeader del WTCR – FIA World Touring Car Cup doo aver vinto Gara 2 della WTCR Race of Italy all'Adria International Raceway.

Il Campione in carica ha preceduto Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport), che ora è secondo in classifica a -35, superando Esteban Guerrieri.



"È stata una gara difficile", ha detto Ehrlacher. "Stiamo avendo alcune difficoltà con le nostre partenze e la squadra ha lavorato fino a tardi per fornirci un nuovo sistema per farci uscire. Abbiamo cambiato il sistema dopo tre anni e ha funzionato. La macchina era fantastica".



Ehrlacher si è spostato a sinistra fin dall'inizio per chiudere Vervisch e Gilles Magnus alla curva 1. La coppia Audi ha spinto forte, mentre Thed Björk ha perso terreno dopo essere stato spinto largo.



C'è stato un ulteriore caos al giro di apertura quando Yvan Muller e Néstor Girolami, partiti rispettivamente quinto e sesto, sono entrati in contatto. La Honda Civic Type R TCR della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport è stata poi coinvolta in un ulteriore contatto con Tom Coronel e Jean-Karl Vernay mentre cercava di rientrare in pista. Il francese è stato costretto ai box con danni alla sua Hyundai, poi è tornato in azione, terminando ultimo - un risultato che dà un colpo significativo alle sue speranze di titolo.



Girolami era furioso al rientro ai box. "Muller mi ha colpito da dietro e mi ha spinto fuori pista", ha detto. "È stato completamente inutile".



Magnus si è assicurato il WTCR Trophy e Muller il quarto posto, con l'idolo locale Gabriele Tarquini che lo ha inseguito fino alla fine centrando un quinto posto partendo 12°.



Esteban Guerrieri è salito dalla nona posizione in griglia alla sesta, seguito da Norbert Michelisz e un Björk in ripresa. Luca Engstler ha superato Rob Huff nella loro battaglia per il nono posto.



Gli altri a punti sono stati Mikel Azcona (CUPRA), Attila Tassi (Honda), il vincitore di Gara 1 Santiago Urrutia, Nathanaël Berthon (Audi) e Tiago Monteiro (Honda).

