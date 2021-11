Rob Huff centra la prima vittoria della stagione nel WTCR – FIA World Touring Car Cup in una serratissima Gara 2 della WTCR VTB Race of Russia, che chiude in stile la stagione 2021.

Huff ha rimontato nel caos e preceduto Frederic Vervisch, che con il podio si porta a casa il secondo posto stagionale.

