Gilles Magnus ha vinto l'ultima corsa del WTCR - FIA World Touring Car Cup dopo che Attila Tassi, leader iniziale di Gara 2 della WTCR Race of Saudi Arabia, è stato messo fuori gioco in una clamorosa collisione sul Jeddah Corniche Circuit.

Tassi partiva dalla pole position con la Honda Civic TCR del LIQUI MOLY Team Engstler e ha resistito ad una mossa di Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), che ha frenato troppo tardi alla curva 1 al secondo giro ed è andato in testacoda. Poi a quello successivo, Franco Girolami del Comtoyou Racing ha provato all'interno della Elantra N TCR del BRC Hyundai N Racing Team condotta da Nicky Catsburg in quel momento secondo, centrando in un colpo solo sia Tassi che l'olandese.



Magnus ha così ottenuto la terza vittoria stagionale nel WTCR in una gara terminata sotto la safety car a seguito di una collisione tra Nathanaël Berthon e Rob Huff. Il ritiro di Berthon ha confermato Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) al secondo posto nella classifica a punti, davanti al nuovo Re del WTCR Mikel Azcona.



"Ragazzi, ne avevo proprio bisogno", ha dichiarato un felicissimo Magnus. "Per la squadra, per me stesso, per la mia fiducia. Abbiamo attraversato momenti difficili. Il Bahrain è stato così e anche qui, nella Q3, ho commesso un errore che non sarebbe dovuto accadere. Ero un po' deluso e questo era esattamente ciò di cui avevo bisogno per concludere la stagione bene e avere un po' di fiducia in me stesso per l'anno prossimo".



Viktor Davidovski, partito in prima fila, ha perso molte posizioni al via, ma i caos che si sono verificati davanti a lui hanno permesso al pilota del Comtoyou Racing di risalire fino al secondo posto, completando la doppietta Audi.



"Sono davvero impressionato da Viktor e sono molto contento per lui", ha dichiarato Magnus, che aveva chiuso il precedente round in Bahrain eliminando l'ex compagno di squadra Mehdi Bennani in una collisione in Gara 2.



"Mi piacerebbe prendere questo risultato come un successo. Vorrei cogliere questo momento per ringraziare Comtoyou per tutto quello che ha fatto in Bahrain. Non hanno dormito tutta la notte e mi è dispiaciuto molto per questi ragazzi. Ora che posso restituire qualcosa sono davvero felice".



"Questo è un weekend fantastico per me", ha detto Davidovski. "Forse ho messo troppa pressione all'inizio e ho commesso un errore. Ma dopo tre giri sono tornato alla mia posizione e mi sono messo dietro Magnus, arrivando secondo. Sono molto felice. La sensazione di salire sul podio nel WTCR è fantastica".



Anche Azcona ha beneficiato degli incidenti che lo hanno preceduto per completare il suo anno con un altro podio, al terzo posto: "Un ottimo modo per concludere la stagione. Onestamente non me lo aspettavo dopo il risultato della prima gara, ma davanti a me nei primi due giri ci sono stati molti incidenti e sono stato fortunato. Ho preso alcune posizioni per questo motivo. Ma alla fine devi essere lì. Sono molto contento del podio e di una stagione fantastica. È molto bello finire così".



Dietro ad Azcona e al suo compagno di squadra Norbert Michelisz, che ha concluso al quarto posto, Berthon ha inseguito Huff per quasi tutta la gara, con l'altro pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport, Tom Coronel, che gli stava dietro. Berthon ha tentato in tutti i modi di passare la Cupra Leon Competición di Zengő Motorsport alla ricerca di punti per superare Néstor Girolami come secondo classificato del WTCR, ma Huff si è difeso bene. Al 18° giro l'Audi si è trovata all'interno della Cupra all'ultima curva, ma le due vetture sono entrate in contatto e Berthon è rimasto con la ruota anteriore destra rotta. Il tempo è scaduto e la stagione sui è chiusa prima che le battaglie potessero riprendere.



Huff ha continuato e ha concluso al quinto posto davanti a Coronel, con Dániel Nagy settimo nonostante fosse inizialmente rimasto fermo alla partenza. Néstor Girolami termina ottavo e si è assicurato la seconda posizione in classifica, davanti a Tiago Monteiro in nona posizione e all'idolo locale Ahmed Bin Khanen 10°. Guerrieri si è ripreso dal testacoda del secondo giro e si è classificato in 11°.

