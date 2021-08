Santiago Urrutia è l'ottavo pilota a vincere una gara della stagione 2021 del WTCR – FIA World Touring Car Cup imponendosi in Gara 2 della WTCR Race of Hungary.

Il portacolori della Cyan Performance Lynk & Co si è ritrovato con la sua 03 TCR in pole position, dato che Rob Huff è scattato dalla pitlane per sistemare i danni avuti in Gara 1.



L'uruguagio è scattato tenendosi dietro Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda Civic Type R TCR) e Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport - Audi RS 3 LMS), e con il successo arriva a -1 in classifica dal suo collega Yann Erhlacher, nuovo Goodyear #FollowTheLeader.



“Questo weekend ha dimostrato che se ci si concentra su sè stessi si può avere il 100% - commenta Urrutia - Ad Aragón ho commesso un errore ed è bello tornare al top. Sono solo al secondo anno qui, non mi aspettavo di essere così davanti".



Con Huff in pitlane, Urrutia alla curva 1 ha dovuto solamente tenere a bada i rivali. Fra questi, Girolami ha colpito Norbert Michelisz spedendo la Hyundai in testacoda per la delusione dei suoi fan in tribuna. Il pilota della Honda ha proseguito restando secondo, Michelisz si è accodato al gruppo.



Frédéric Vervisch è partito benissimo dal nono posto, sfruttando la traiettoria interna e arrivando a tiro del podio.



Nelle retrovie, Andreas Bäckman (Target Competition - Hyundai) è finito a muro.



Mikel Azcona (Zengő Motorsport) è invece salito secondo, ancora una volta dopo un contatto con Yvan Muller alla curv 2.



Con il quinto posto, Ehrlacher lascia la WTCR Race of Hungary con un punto su Urrutia, mentre Muller e Thed Björk terminano al sesto e settimo posto, seguiti da Esteban Guerrieri (Honda), Gilles Magnus ed Attila Tassi.



Tiago Monteiro (Honda), Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport), Jean-Karl Vernay, Michelisz in rimonta e Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) completano la zona punti, fuori dalla quale c'è Huff.



Magnus è il migliore del FIA WTCR Junior e WTCR Trophy, con dietro Engstler e Bence Boldizs. Tom Coronel resta secondo nella classifica del WTCR Trophy, incalzato da Boldizs.

