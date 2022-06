L'idolo locale Mikel Azcona si porta a casa il successo in Gara 2 della WTCR Race of Spain al MotorLand Aragón, con Rob Huff ancora una volta secondo.

Con il terzo trionfo stagionale, lo spagnolo rimane Goodyear #Followtheleader della classifica piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup.



Ma Qing Hua era partito forte dalla pole position, ma è stato presto attaccato da collega Norbert Michelisz, al suo fianco in prima fila, che con la Hyundai ha preso il comando alla curva 3, per poi entrare pesantemente in contatto con una pila di pneumatici che delimitano la pista. L'impatto ha causato gravi danni alla posteriore sinistra del mezzo di BRC, con Tom Coronel che ha avuto un grave incidente con la sua Audi; l'olandese ha abbandonato la scena e la safety car è entrata in pista.



"Non so bene cosa sia successo", ha detto Michelisz. "Avevo l'esterno fino alla curva 3 e sono stato colpito sulla posteriore destra, la macchina aveva già un po' sbandato. È stata una sfortuna. Devo vedere il replay".



La gara è ripresa al quarto giro, con Ma che ha subìto l'attacco di Dániel Nagy (Zengő Motorsport) all'interno della curva 1 salendo al comando. Azcona ne ha approfittato per scavalcare il cinese della Cyan Performance Lynk & Co e salire al secondo posto. Al giro seguente si è sbarazzato anche di Nagy, che poi ha lasciato passare il suo compagno di squadra Huff per inseguire Azcona, ma il pilota britannico si è accontentato di un altro ottimo secondo posto.



"È una bella sensazione vincere qui a casa", ha dichiarato un Azcona felicissimo. "È la prima volta che vengo qui con Hyundai, con i miei amici e la mia famiglia. Sono ancora in testa al campionato, è una sensazione davvero bella e la macchina funzionava davvero bene. Sentivo che Rob era molto vicino ed ero molto nervoso, mi raggiungeva sul rettilineo e in frenata alla curva 16! Ma nel primo settore la macchina era molto buona".



"Assolutamente fantastico", ha detto Huff. "Abbiamo guadagnato un sacco di punti per il campionato, il che è assolutamente importante. Un enorme ringraziamento a Danny, che mi ha reso la vita molto facile, come credo tutti possano aver visto. Senza di lui non sarei stato in grado di avvicinarmi a Mikel e di guadagnare un buon vantaggio su Santi".



"Il primo giro è stato una vera e propria carneficina, non ricordo cosa sia successo! Continuavo a evitare gente e a superarli. Sono passato dalla settima alla terza posizione nelle prime cinque curve. Ma la macchina è stata semplicemente fantastica per tutto il weekend".



Santiago Urrutia ha avuto la meglio su Nagy per conquistare il podio finale.



"Sono contento dopo una gara 1 difficile", ha detto l'uruguaiano. "Non avevamo velocità e mi sono detto: se voglio salire sul podio devo cambiare la macchina. Cyan ha lavorato molto duramente tra una gara e l'altra. Non siamo riusciti a tenere il ritmo di chi ci precedeva, ma abbiamo migliorato e siamo stati un po' fortunati che Norbi sia caduto".



Il Campione Yann Ehrlacher è partito dall'ottava posizione in griglia rimontando fino alla quinta, aiutato da Ma che gli ha permesso di passare. Il cinese ha concluso sesto, mentre Yvan Muller ha lottato contro una coppia di Audi per il settimo posto. Mehdi Bennani ha pressato duramente l'alsaziano perdendo poi una posizione nelle fasi finali a favore di Nathanaël Berthon. Alle spalle di Bennani, il vincitore di Gara 1, Gilles Magnus, ha completato la Top10, dopo aver superato la Lynk & Co di Thed Björk a ridosso della fine.



Esteban Guerrieri chiude un weekend difficile per la Honda con la 12a posizione per il team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, con il compagno di squadra Néstor Girolami subito dietro.



Azcona ha ora un vantaggio di 28 punti su Magnus, mentre Urrutia e Huff sono a pari merito per il terzo posto, a sei punti di distanza da Ehrlacher.

