WTCR line-up in focus: #5 Comtoyou Team Audi Sport

Continuiamo la rassegna delle line-up del WTCR – FIA World Touring Car Cup 2020. Oggi è il turno del Comtoyou Team Audi Sport.

COMTOYOU TEAM AUDI SPORT



#17 Nathanaël Berthon (Francia)

#31 Tom Coronel (Olanda)



Auto: Audi RS 3 LMS

Gomme: Goodyear

Base: Waterloo, Belgio (sede a Frameries, Belgio)

Proprietario/Team Principal: Jean-Michel Baert

Team Manager: François Verbist

WTCR: vittoria alla WTCR Race of Macau (2018) e WTCR Race of Slovakia (2019)



NATHANAËL BERTHON



Data di nascita: 01/07/1989

Nazionalità: francese

WTCR 2019: N/A (non ha partecipato)

Gare: 30

Vittorie: 0

Pole: 0

Giri veloci: 0

Giri in testa: 0

Punti: 79



La Top5

Monoposto: dopo essere cresciuto sui kart, Berthon ha corso in Formula Renault 2.0 e 3.5, Formula E e GP2 (vittoria all'Hungaroring nel 2013).

Una chance: ha provato la HRT di F1 nei test di Abu Dhabi del 2011 completando 60 giri.

Endurance: dal 2014 corre nell'endurance, con partecipazione costante alla 24h di Le Mans.

Ghiaccio: come molti suoi connazionali, corre in Classe Elite dell'Andros Trophy nel 2016-17, poi passa alla Elite Pro Class nel 2018 con la Comtoyou Racing finendo terzo.

Lo sapevate? Berthon ha giocato anche ad hockey su ghiaccio e ha centrato il suo unico podio nel WTCR a Wuhan nel 2018.



TOM CORONEL



Data di nascita: 05/04/1972

Nazionalità: olandese

Gare: 59

Vittorie: 0

Pole: 0

Giri veloci: 0

Giri in testa: 0

Punti: 87



La Top5

Giappone: La sua carriera è partita in Formula 3 e Formula Nippon, poi ha corso anche nel Super GT

Endurance: ha corso 10 24h di Le Mans e 6 Dakar assieme al gemello Tim.

Sempre in famiglia: Coronel corre nel turismo dal 2001 e nel WTCC il periodo 2005-2017 vincendo due volte il WTCC Trophy per gli indipendenti.

Buon maestro: prima di iniziare a lavorare come pilota professionista, ha svolto il ruolo di istruttore a Zandvoort, conoscendo ogni curva di questa pista e andando sempre a vincere in tutte le categorie.

Lo sapevate? Coronel nel 2019 ha cambiato il suo numero di gara da 9 a 50 in onore dell'anniversario del suo sponsor DHL. Nel 2020 ha scelto il 31 passando dalla CUPRA all'Audi perché è il 31° anno di corse nel turismo, nel quale raggiungerà le 500 gare.



Domani toccherà ai piloti della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport.

