La Wildcard Petr Fulín ha brillato nelle Prove Libere 1 della WTCR Race of Czech Republic, dove Mikel Azcona è stato il più rapido dei piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup all'esordio sull'Autodrom Most.

Il ceco ha piazzato la sua CUPRA Leon Competición alle spalle di quella della Zengő Motorsport condotta dallo spagnolo, che svetta per 0"070 in una Top16 racchiusa in meno di 1".



Terzo tempo per Santiago Urrutia (Cyan Performance - Lynk & Co 03 TCR), seguito da Nathanaël Berthon (Audi RS 3 LMS - Comtoyou DHL Team Audi Sport), Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co) e dal Goodyear #FollowTheLeader, Yann Ehrlacher.



Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport) ottiene il settimo tempo, seguito da Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team - Hyundai Elantra N TCR) e dalle Honda Civic Type R TCR di Néstor Girolami ed Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) che completano una Top10 con tutti i marchi rappresentati.



Undicesimo Tom Coronel con alle spalle Norbert Michelisz, Yvan Muller (che ha centrato un pilone di gomme), Rob Huff (Zengő Motorsport) ed Attila Tassi.



Le Prove Libere 2 della WTCR Race of Czech Republic sono in programma alle 14;30.

