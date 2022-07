Nathanaël Berthon svetta nella prima sessione di prove libere della WTCR Race of Italy all'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi in quella che è la prima visita del WTCR - FIA World Touring Car Cup al circuito.

Il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport è stato il più veloce con un tempo di 1'15"284 sui 3,2 chilometri del circuito, precedendo di soli 0"059 l'Audi RS3 LMS gommata Goodyear del suo collega Gilles Magnus. I primi 13 sono stati separati da meno di un secondo.



"Sono solo prove, forse gli altri si stanno nascondendo un po', quindi dobbiamo stare attenti", ha detto Berthon. "Stiamo facendo il nostro lavoro per prepararci alle gare. È sempre un bene arrivare in cima alle classifiche. Fa sempre più caldo, la pista ha già buona aderenza. È solo molto corta. Forse sarebbe meglio avere la pista completa, ma va bene così".



"Abbiamo cambiato alcune cose rispetto al test di ieri, quindi è stato un bene fare questa sessione in più, in modo da poterla analizzare nel modo giusto. Sono abbastanza contento perché abbiamo fatto un buon lavoro rispetto a ieri".



Néstor Girolami di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport è stato il terzo più veloce con la sua Honda Civic TCR, davanti a Mehdi Bennani del Comtoyou Team Audi Sport. Norbert Michelisz è quinto con la sua Hyundai Elantra N TCR della BRC Squadra Corse, davanti al compagno di squadra e Goodyear #Followtheleader Mikel Azcona.



Attila Tassi del Liqui Moly Team Engstler ha ottenuto il settimo tempo con la sua Honda, mentre il compagno di squadra Tiago Monteiro è stato il più veloce nonostante un momento di difficoltà verso la fine della sessione. Tom Coronel è nono sulla sua Audi.



La sessione di 45 minuti è stata interrotta a sette minuti dalla fine, quando la Lynk & Co di Yvan Muller è finita ad alta velocità in ghiaia alla curva 2. Il francese, che era già andato largo alla curva ad inizio sessione, si è messo di traverso e ha urtato la barriera lateralmente.



Rob Huff ha completato la top 10 con la Cupra Leon Competición di Zengő Motorsport, nonostante abbia subito danni agli pneumatici dopo essere uscito alla curva 9 negli ultimi istanti.



"C'era molta polvere e sporcizia in pista", ha detto. "Siamo riusciti a fare dei buoni giri nella parte centrale della sessione e stavamo migliorando la macchina rispetto a ieri. Ho visto Yvan uscire di strada e tutti stavano spingendo come pazzi alle curve 8 e 9. Io ho toccato un cordolo alla curva 9".



Ma Qing Hua è stata la migliore delle Lynk & Co 03 TCR con l'11° posto, davanti alla Honda di Esteban Guerrieri, Yann Ehrlacher, Santiago Urrutia, Thed Björk e Muller.



La seconda sessione di prove libere della WTCR Race of Italy si svolgerà alle 12;15 ora locale.

