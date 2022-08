Nathanaël Berthon è stato il più veloce al termine delle Prove Libere 1 della WTCR Race of Alsace GrandEst ad Anneau du Rhin.

Il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport, che gareggia sul tracciato di casa questo fine settimana, è stato il più veloce con un tempo di 1'26"566 quando mancavano quattro dei 45 minuti previsti a bordo della sua Audi RS 3 LMS.



Il francese ha poi visto la sua posizione congelata quando il compagno di squadra Tom Coronel è finito nella ghiaia un minuto dopo, causando una bandiera rossa e la fine anticipata della sessione.



"Non so se tutti abbiano spinto al massimo in quella sessione, ma è stato un buon giro", ha detto Berthon.



"Non è facile mettere tutto insieme qui, ma stiamo lavorando in una buona direzione e diventando sempre più veloci. Abbiamo del lavoro da fare per le FP2, ma è un buon inizio".



Le altre vetture del Comtoyou Team Audi Sport sono state le più veloci con Mehdi Bennani e Gilles Magnus in testa inizialmente, ma superati da Norbert Michelisz di BRC Hyundai N Squadra Corse nei primi 10 minuti.



Il Campione 2019 è rimasto imbattuto fino a quando Berthon lo ha superato per soli 0"156 negli ultimi istanti.



Il Goodyear #FollowTheLeader Mikel Azcona ha portato due Hyundai tra i primi tre, protagonista anche di un'escursione nella ghiaia a metà prove e con la sua auto che si era spenta poco prima.



Magnus - andato lungo nella via di fuga poco prima che la sessione venisse fermata con bandiera rossa per consentire la pulizia delle curve 1-3 - è quarto, mentre Attila Tassi - un altro ad andare nell'erba - è stato il più veloce tra i piloti Honda con la Civic del LIQUI MOLY Team Engstler.



Bennani è sesto, a soli 0"3 dalla vetta, mentre Coronel, Rob Huff di Zengő Motorsport e i piloti Honda di ALL-INKL.COM Munnich Motorsport, Néstor Girolami ed Esteban Guerrieri, completano la top 10.

Ad

WTCR WTCR Race of Alsace GrandEst: dove vederla UN' ORA FA

WTCR WTCR Race of Alsace GrandEst: il programma di sabato 2 ORE FA