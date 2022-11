Nathanaël Berthon è stato il più veloce nelle Prove Libere 1 della WTCR Race of Bahrain che ha visto i protagonisti del WTCR – FIA World Touring Car Cup scendere in pista sul Bahrain International Circuit.

Il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport si è issato in vetta all'inizio dei 45 minuti di sessione, per poi migliorare a 13 minuti dalla fine con un tempo di 2'11"616 lungo i 5,412km del tracciato si Sakhir, precedendo per 0"3 il collega Mehdi Bennani, salito al secondo posto a tre minuti dalla fine della sessione.



"Non ci siamo concentrati molto sui tempi, ma è sempre meglio essere in testa", ha detto Berthon. "Stiamo imparando a conoscere la pista e il nostro assetto, è sicuramente un buon inizio".



Berthon ha già corso in Bahrain in altre categorie motoristiche, ma non considera la sua esperienza passata come un vantaggio. "È stato sette anni fa. Abbiamo fatto una buona preparazione con i ragazzi analizzando i dati e mi sono trovato subito bene. Mi preoccupa di più il degrado dei pneumatici per la gara, vedremo quale sarà il calo".



Il Goodyear #FollowTheLeader Mikel Azcona e il suo compagno di BRC Hyundai N Squadra Corse, Norbert Michelisz, hanno fatto segnare i loro tempi più veloci negli ultimi giri per salire al terzo e al quarto posto, superando Gilles Magnus del Comtoyou Team Audi Sport.



Néstor Girolami, secondo nella classifica dei punti, è stato il più veloce dei piloti Honda con la Civic Type R TCR di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, sesto, davanti all'Audi di Tom Coronel.



La wildcard Nicky Catsburg, al suo ritorno nel WTCR per la prima volta dal 2020, è ottavo con la sua Hyundai. Esteban Guerrieri ha ottenuto il nono posto con la sua Honda, mentre Tiago Monteiro del LIQUI MOLY Team Engstler ha completato la top 10.



Il compagno di squadra di Monteiro, Attila Tassi, ha chiuso 11° dopo aver perso tempo a causa di un problema tecnico, davanti alla wildcard si Comtoyou, Franco Girolami, fratello minore di Néstor Girolami. Viktor Davidovski è 13°, ma ha avuto un problema al semiasse della sua Audi griffata Comtoyou.



Le prove libere 2 della WTCR Race of Bahrain si svolgeranno alle 15;30 ora locale (CET+2).

