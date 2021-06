Santiago Urrutia ha chiuso al comando le Prove Libere 1 della WTCR Race of Portugal sul Circuito do Estoril, dove cinque marchi del WTCR – FIA World Touring Car Cup sono rappresentati in Top10.

L'uruguagio ha chiuso con il crono di 1'44"876 i primi 45' di prove con la 03 TCR della Cyan Performance Lynk & Co: “Bello essere primi, ma non è veritiero perché non abbiamo la velocità per rimanerci. Ognuno ha strategie diverse, la pista si gommerà e la temperatura salirà".



Dietro di lui ci sono le Honda della ALL-INKL Münnich Motorsport condotte da Attila Tassi, Esteban Guerrieri e Néstor Girolami, con quest'ultimo che ha migliorato strada facendo.



Il Goodyear #FollowTheLeader, Jean-Karl Vernay, è quinto con la Hyundai Elantra N dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, davanti a Tiago Monteiro e Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse).



Mikel Azcona (Zengő Motorsport - CUPRA Leon Competición), Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co) e Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport - Audi RS 3 LMS) completano la Top10.



Sfortunato Thed Björk, la cui Lynk & Co si è fermata lungo la pista dopo 17': "Non caita spesso, ma abbiamo avuto un problema tecnico. Sono solo le FP1, però ogni giro è utile. Ho provato qui nel 2015, mi servirà un po' per ricordarmi tutto. Ma il team sistemerà ogni cosa".



Luca Engstler (Hyundai), Gabriele Tarquini (Hyundai), Nathanaël Berthon (Audi), Yann Ehrlacher (Lynk & Co) e Jordi Gené (CUPRA) occupano le posizioni a seguire.



Le Prove Libere 2 della WTCR Race of Portugal si svolgeranno alle 12;05 locali.

