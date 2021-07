Tom Coronel ha inaugurato il weekend della WTCR Race of Spain ottenendo il miglior tempo nelle Prove Libere 1 al MotorLand Aragón.

Al volante della nuova Audi RS 3 LMS, il pilota della Comtoyou Racing-DHL ha fermato il cronometro sul 2'05"555 lungo i 5,345km del tracciato spagnolo, prima di causare una bandiera rossa ad 1'53" dal termine rimanendo bloccato in pista per un problema elettrico.



L'olandese precede comunque ampiamente i compagni di squadra Frédéric Vervisch e Nathanaël Berthon, con Thed Björk che termina quarto con la Lynk & Co 03 della Cyan Performance, riuscendo a tenersi dietro la quarta Audi condotta da Gilles Magnus (Comtoyou-RACB National Team).



Sesto Mikel Azcona, il migliore delle Cupra Leon Competición griffate Zengő Motorsport, con il Campione in carica Yann Ehrlacher e suo zio Yvan Muller che lo seguono sulle rispettive 03 della Cyan Racing Lynk & Co.



Nono tempo per Luca Engstler al volante della Hyundai Elantra N dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, con la Lynk & Co di Santiago Urrutia (Cyan Performance) che completa la Top10.



A seguire l'uruguagio c'è il Goodyear #Followtheleader Jean-Karl Vernay sull'altra Elantra N dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, con dietro quelle di Norbert Michelisz e Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse).



In zona punti virtuale troviamo pure la Cupra di Rob Huff (Zengő Motorsport) ed Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport), il pi rapido delle Honda Civic Type R costruite dalla JAS Motorsport, dato che Néstor Girolami, Esteban Guerrieri e Tiago Monteiro si ritrovano 17°, 18° e 19°.



Le Prove Libere 2 della WTCR Race of Spain si svolgeranno alle 12;45.

