Il Campione in carica Yann Ehrlacher comincia bene il weekend della WTCR Race of Germany svettando nelle Libere 1 al Nürburgring Nordschleife.

Con un meteo buono, il pilota della Cyan Racing Lynk & Co ha piazzato la sua 03 TCR davanti a quella di Thed Björk (Cyan Performance) per una doppietta tutta cinese, con cinque marchi diversi in Top10.



Il poleman dell'anno scorso, Nestor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich - Motorsport Honda Civic Type R TCR), si era inizialmente issato al comando, ma al secondo tentativo Ehrlacher lo ha superato con un 8'57"720 (1"255 meglio di Bjork), con Luca Engstler - pilota che corre per il FIA WTCR Junior Driver Title - a concludere terzo con la sua nuova Hyundai Elantra N TCR messa a punto dall'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team.

