Yann Ehrlacher ha ottenuto il miglior tempo nelle Prove Libere 1 della WTCR Race of Germany, coi piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup che hanno cominciato a prendere le misure al Nürburgring Nordschleife.

Il ragazzo della Cyan Racing ha piazzato la sua Lynk & Co 03 TCR al comando con il crono di 8'54"143, battendo per 0"655 quella di Santiago Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co) sull'asciutto.



Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse) è terzo, seguito da Rob Huff (Zengő Motorsport - Cupra Leon Competición), Mehdi Bennani (Comtoyou Team Audi Sport) e Gilles Magnus, che era stato al comando all'inizio.



Dietro al belga ecco la RS 3 LMS del Comtoyou DHL Team Audi Sport condotta da Nathanaël Berthon, Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co), Dániel Nagy (Zengő Motorsport) e Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport) a completare la Top10.



Thed Björk (Lynk & Co) ottiene l'11° posto davanti alla Honda Civic TCR del Liqui Moly Team Engstler nelle mani di Tiago Monteiro. Il Goodyear #Followtheleader Néstor Girolami è tredicesimo, con alle spalle Attila Tassi (Honda) e Ma Quing Hua (Lynk & Co).



Esteban Guerrieri ha invece chiuso anzitempo la sessione, trainato ai box dal carro attrezzi dopo che il portacolori della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha perso il controllo su un cordolo ad Adenau finendo contro le barriere. Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse) è in fondo alla classifica rallentato dalla perdita di un finestrino sulla sua Elantra N.



Le Prove Libere 2 della WTCR Race of Germany si terranno alle 19;00 locali.

