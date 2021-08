Néstor Girolami svetta nelle Prove Libere 1 della WTCR Race of Hungary con l'Hungaroring invaso dal pubblico, finalmente.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha ottenuto un 1'52"995 con la sua Honda Civic Type R TCR, tenendosi dietro la Lynk & Co 03 di Santiago Urrutia (Cyan Performance) per 0"126 in una Top10 con 4 marchi rappresentati.



“E' presto e tutti hanno usato gomme diverse, ma siamo partiti col piede giusto e mi sento bene con la macchina. Dobbiamo procedere passo dopo passo, migliorando in vista delle Qualifiche", ha detto Girolami.



Anche Urrutia si è detto contento: "E' andataa bene, fa già piuttosto caldo e ora condivideremo le informazioni coi nostri compagni per migliorare".



Mikel Azcona (Zengő Motorsport - CUPRA Leon Competición) è terzo davanti a Yann Ehrlacher (Cyan Racing) e all'Audi RS 3 LMS di Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport).



Il leader del FIA WTCR Junior Driver Title, Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport) è sesto, seguito da Thed Björk (Lynk & Co), Rob Huff (Zengő Motorsport - CUPRA), Attila Tassi (Honda - ALL-INKL.DE Münnich Motorsport), Frédéric Vervisch e Jordi Gené.



L'idolo locale Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse - Hyundai Elantra N TCR) termina 13°, alle spalle di Tiago Monteiro e del Goodyear #FollowTheLeader, Jean-Karl Vernay. Yvan Muller e Gabriele Tarquini chiudono in Top15.



La Wildcard Nicola Baldan ha percorso i primi giri con la Hyundai Elantra N della Target Competition chiudendo 22°. Jessica Bäckman è uscita di pista alla curva 11, ma riguadagnando i box.



Le Prove Libere 2 sono in programma alle ore 12;30.

