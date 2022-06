Rob Huff apre il weekend della WTCR Race of Spain ottenendo il miglior tempo nelle Prove Libere 1 del MotorLand Aragón.

Il pilota della Zengő Motorsport ha piazzato la sua Cupra Leon Competición davanti a tutti in 2'06"359 nei 45' di sessione, tenendosi dietro Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co) e con la Top13 racchiusa in appena 0"552.



"Un inizio di weekend incoraggiante", ha dichiarato Huff. "È molto meglio che essere ultimi, di sicuro! Significa che la macchina è già in una buona posizione e che va benissimo. Era abbastanza facile da guidare. I ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro. Come ho detto a Budapest, ogni volta che usciamo tra una gara e l'altra lavoriamo più duramente che mai per mettere a punto assetti migliori e arriviamo sui circuiti più preparati. Questo si vede in pista con la velocità che abbiamo".



"Non voglio dare troppo peso alla cosa, ma questo dà una spinta alla squadra. Se non riuscissimo a conquistare due Top10, sarei molto arrabbiato".



Nathanaël Berthon è stato il terzo più veloce con la sua Audi RS3 LMS del Comtoyou DHL Team, seguito da Norbert Michelisz con la Elantra N TCR della BRC Hyundai N Squadra Corse: quattro marchi hanno chiuso nei primi quattro posti, separati da soli 0"014.



Santiago Urrutia è quinto con la sua Lynk & Co, mentre Mikel Azcona, 26 anni compiuti oggi e Goodyear #Followtheleader, piazza sesta la propria Hyundai. Il Campione in carica Yann Ehrlacher è settimo, davanti alla Lynk & Co di Ma Qing Hua. Gilles Magnus completa la Top 10 con l'altra Audi del Comtoyou Team.



11° Yvan Muller, davanti a Dániel Nagy (Cupra) e Tom Coronel (Audi), Esteban Guerrieri sulla sua Honda Civic TCR di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, seguito da Tiago Monteiro, Mehdi Bennani (Audi) e Néstor Girolami.



La seconda sessione di prove libere della WTCR Race of Spain si svolgerà alle 12.30.

