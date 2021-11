Gilles Magnus è stato il più veloce delle Prove Libere 1 della WTCR VTB Race of Russia al Sochi Autodrom.

Il pilota del Comtoyou Team Audi Sportha fermato il cronometro sul 2'18"544 lungo i 5,848km della pista russa a bordo della sua Audi RS 3 LMS, rifilando 0"573 a Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co).



Nathanaël Berthon e Tom Coronel sono in Top5 assieme ad Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co), seguiti da Luca Engstler e Jean-Karl Vernay con le Hyundai Elantra N TCR dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team.



Norbert Michelisz si piazza ottavo, mettendosi alle spalle le Lynk & Co del Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher e Santiago Urrutia.



Undicesimo Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport), il migliore delle Honda Civic Type R TCR, poi abbiamo Gabriele Tarquini, omaggiato col tunnel della gloria in pit-lane dato che è all'ultimo round da pilota professionista a tempo pieno prima del ritiro.



Néstor Girolami, Frédéric Vervisch e Esteban Guerrieri completano la zona punti virtuale.



Solo 19° Mikel Azcona (Zengő Motorsport) incappato in un problema alla pompa del carburante sulla sua Cupra Leon Competición.



Le wildcard Mikhail Mityaev e Kirill Ladygin ottengono la 18a e 21a piazza a bordo delle loro LADA Vesta Sport.



Durante i 45' di sessione c'è stata anche una bandiera rossa alla curva 2 per l'uscita di pista di Jordi Gené (Zengő Motorsport Drivers’ Academy), la cui Cupra pare abbia accusato un problema tecnico.



Una volta ricominciato, anche il suo collega Bence Boldizs ha subìto la stessa sorte, ma senza andare a muro.



Tiago Monteiro (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport - Honda) non ha girato perché all'arrivo in autodromo stamattina non si è sentito bene.



Le Prove Libere 2 della WTCR VTB Race of Russia saranno alle 12;30 locali.

