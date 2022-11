Gilles Magnus ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere della WTCR Race of Saudi Arabia sul Jeddah Corniche Circuit.

Il belga ha girato con la sua Audi RS3 LMS del Team Comtoyou gommata Goodyear in 1'17"024 lungo i 3,450 km del tracciato, per soli 0"047 davanti al Goodyear #Followtheleader Mikel Azcona. Meno di un secondo ha separato i primi 13 classificati.



"Una buona partenza", ha dichiarato Magnus. "Ad essere onesti, non credo che questo significhi ancora molto, è solo la FP1. Siamo tutti su gomme di diverso chilometraggio, quindi c'è ancora molto lavoro da fare da parte mia e molti miglioramenti. Ma è bello iniziare in questo modo, l'Audi è competitiva qui a Jeddah grazie alla superficie ad alta aderenza. Vediamo se riusciamo a fare progressi, cercheremo di continuare così. C'è margine di crescita per tutti. La pista mi piace molto, è impressionante".



Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport) è stato il terzo più veloce, davanti al collega pilota Audi e Wildcard Viktor Davidovski. Attila Tassi è quinto con la sua Honda Civic TCR del LIQUI MOLY Team Engstler, davanti a quella della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport di Néstor Girolami.



Tom Coronel è settimo con la sua Audi, mentre Rob Huff è ottavo con la Cupra Leon Competición della Zengő Motorsport, al suo ritorno nella serie dopo aver saltato la WTCR Race of Bahrain. Norbert Michelisz di BRC Hyundai N Squadra Corse e Franco Girolami di Comtoyou Racing hanno completato la top 10.



La wildcard Nicky Catsburg si è piazzato 11° per BRC Hyundai N Squadra Corse, davanti a Dániel Nagy di Zengő Motorsport e all'idolo locale e debuttante nel WTCR, Ahmed Bin Khanen, che si è ben comportato per Comtoyou Racing. Le Honda di Tiago Monteiro ed Esteban Guerrieri hanno completato la classifica.



La seconda sessione di prove libere della WTCR Race of Saudi Arabia si svolgerà alle 15.30 ora locale.

Ad

WTCR WTCR Race of Saudi Arabia: i protagonisti UN' ORA FA

WTCR Michelisz parte forte a Jeddah nei test del WTCR in Arabia Saudita 5 ORE FA