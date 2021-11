Gilles Magnus ha ottenuto il miglior tempo nelle Prove Libere 1 della WTCR Race of Italy, coi piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup che hanno esordito all'Adria International Raceway.

Il pilota del Comtoyou Team Audi Sport ha piazzato la sua Audi RS 3 LMS al comando in 1'50"598 lungo i 3,745km del tracciato veneto, precedendo per appena 0"061 Gabriele Tarquini.



“E' una bella pista, come fare una passeggiata! - ha detto il belga - Siamo competitivi e mi sto divertendo, ma come sempre le Lynk & Co non hanno mostrato il loro reale potenziale".

Ad

WTCR Magnus vicinissimo al WTCR Trophy 2 ORE FA

WTCR Vervisch: “Per la prima volta possiamo dire che lottiamo per il titolo” 4 ORE FA