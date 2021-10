Yvan Muller ha ottenuto il miglior tempo nelle Prove Libere 1 della WTCR Race of France, coi piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup che hanno debuttato sul Circuit Pau-Arnos.

Il francese della Lynk & Co ha fermato il cronometro sull'1'19"747 precedendo il compagno Thed Björk per 0"112, con 18 auto racchiuse in meno di 1" lungo i 3,030km del tracciato transalpino.



Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai) conclude al terzo posto sulla sua Elantra N, davanti alle Honda Civic Type R di Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) ed Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport).



Sesto piazzamento per Santiago Urrutia, che con la sua Lynk & Co si tiene dietro quella del Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher.



A seguire troviamo Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse), Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport) e Mikel Azcona (Zengő Motorsport), il quale completa la Top10 dopo essere stato protagonista di un testacoda tra le curve 1-2 al volante della propria Cupra Leon Competición.



Undicesimo Néstor Girolami con l'altra Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, poi abbiamo la Hyundai di Luca Engstler, che ha rischiato grosso per un'uscita di pista sulla collinetta della curva 12.



Nella zona punti virtuale ci sono anche Nathanaël Berthon e Tom Coronel con le Audi griffate DHL, e Rob Huff (Cupra).



Le Prove Libere 2 della WTCR Race of France si terranno alle ore 13;00.

