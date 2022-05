Santiago Urrutia ha centrato il miglior crono nella prima sessione di prove libere del 2022 al WTCR Clean Fuels for All Race of France, con il gruppo del WTCR - FIA World Touring Car Cup che ha iniziato ad acclimatarsi sul Circuit de Pau-Ville.

Yann Erhlacher, Mikel Azcona ed Esteban Guerrieri si sono alternati al vertice durante la sessione di 45 minuti. Ma è stata la Lynk & Co 03 TCR di Uruttia a dettare il ritmo nei momenti finali con un tempo di 1'20"160, con 0"489 di vantaggio su Ehrlacher.



"È stato bello", ha detto l'uruguagio. "Stavo imparando il circuito perché è la mia prima volta qui ed è l'inizio della stagione. Ho detto al mio ingegnere che dovevo uscire e spingere il più possibile per imparare il circuito ed è quello che ho fatto. Alla fine ho fatto un buon giro. Ma sono solo prove libere e ora dobbiamo guardare i dati".



"La pista sembra molto difficile e se non la prendi bene sei vicino ai muri. Quando abbiamo fatto una passeggiata sulla pista non sembrava così veloce, ma quando la si guida, è veloce. È anche sconnessa nella prima chicane. Ma sono contento, ovviamente".



Dietro i due Lynk & Co, Néstor Girolami è terzo con la sua Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, davanti ad Yvan Muller in quarta posizione. Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse) quinto sulla Hyundai Elantra N TCR, davanti al nuovo compagno di squadra Azcona.



La Honda di Guerrieri è settima e Thed Björk ottavo, nonostante lo svedese abbia perso un po' di tempo nella sessione con l'albero di trasmissione rotto dopo aver colpito un cordolo nella sua Lynk & Co. Attila Tassi sulla Honda del Liqui Moly Team Engstler e Ma Quing Hua completano la top 10.



Nathanaël Berthon è stato il migliore dei piloti Audi con la RS 3 LMS del Comtoyou DHL Team Audi Sport in 11a piazza, davanti a Gilles Magnus. Rob Huff 13° sulla Cupra di Zengő Motorsport davanti al compagno di squadra Dániel Nagy. Éric Cayrolle, iscritto come wildcard e residente a Pau, ha ottenuto il 18° tempo con l'Audi di Comtoyou-Elite.



Le prove libere 2 della WTCR Clean Fuels for All Race of France avranno luogo alle 14:50 ora locale.

