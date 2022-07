Santiago Urrutia ha ottenuto il miglior tempo nelle Prove Libere 1 della WTCR Race of Portugal, coi piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup che hanno iniziato a prendere le misure a Vila Real.

Il ragazzo della Cyan Performance Lynk & Co ha fermato il cronometro sull'1'59"612 lungo le 29 curve dei 4,79km di pista, precedendo per 0"268 il Campione in carica Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co).

