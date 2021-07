Nathanaël Berthon è stato il più veloce delle Prove Libere 2 della WTCR Race of Spain tenendosi dietro l'idolo locale Mikel Azcona sul bollente MotorLand Aragón.

Il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport chiude al top con la sua Audi RS 3 LMS in 2'06"181 lungo i 5,345km della pista spagnola, con Yann Ehrlacher che era stato a lungo secondo prima che Azcona lo scavalcasse con la Cupra della Zengő Motorsport.



“Finalmente ce la giochiamo, ringrazio il team per l'ottimo lavoro - ha detto Berthon - Il compensation weight dato agli altri per i successi ottenuti ci sta aiutando molto, ma abbiamo provato qui l'anno scorso e questo è ottimo per massimizzare le scelte di set-up. Si notano i miglioramenti, spero di restare in questa posizione anche doppo, ma non sarà facile".



Quarto c'è Thed Björk con la sua Lynk & Co 03 gommata Goodyear della Cyan Performance, seguito dalla Hyundai Elantra N di Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse).



Luca Engstler, protagonista del FIA WTCR Junior Driver Title, è sesto con la Elantra dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, con dietro Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport), Santiago Urrutia (Lynk & Co), Rob Huff (Zengő Motorsport CUPRA) e Yvan Muller.



11° Gabriele Tarquini, con alle spalle il Goodyear #Followtheleader Jean-Karl Vernay e Tom Coronel, che ha sistemato i problemi elettrici accusati in FP1.



Jordi Gené termina 14° con la Cupra della Zengő Motorsport Drivers’ Academy, Frédéric Vervisch 15° precedendo le Honda Civic Type R TCR della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport di Néstor Girolami ed Esteban Guerrieri, mentre Attila Tassi e Tiago Monteiro inseguono i due argentini.



Le Qualifiche della WTCR Race of Spain scatteranno alle ore 16;30.

