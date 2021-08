Nathanaël Berthon ha preceduto Norbert Michelisz al termine delle Prove Libere 2 della WTCR Race of Hungary grazie ad un ottimo giro finale.

All'Hungaroring il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport ha fermato il cronometro sull'1'52"805 con la sua RS 3 LMS, mettendosi alle spalle la Hyundai dell'idolo locale per 0"131



“Abbiamo fatto alcuni cambiamenti rispetto alle FP1, ma non sono andati così bene come speravamo - spiega il portacolori della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse - Abbiamo comunque fatto un passo avanti, ma per la pole position ci sarà da lottare e il mio obiettivo è quello, dobbiamo restare al vertice".



"Il pubblico è fantastico, già da stamattina quando sono arrivato erano in tanti ed è bellissimo vederli. Nel 2020 non era lo stesso, finalmente provo le sensazioni di qualche anno fa".



Terzo c'è Rob Huff (Zengő Motorsport - CUPRA Leon Competición), seguito da Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport - Audi RS 3 LMS) che ha migliorato nel finale precedendo Mikel Azcona.



Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport) chiude sesto con dietro Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR), Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda Civic Type R TCR), Esteban Guerrieri e Santiago Urrutia.



Yann Ehrlacher, Luca Engstler, Thed Björk, Gabriele Tarquini e Bence Boldizs (Zengő Motorsport Drivers’ Academy) completano la Top15.



Il Goodyear #FollowTheLeader Jean-Karl Vernay è solo 16°, Nicola Baldan (Target Competition - Hyundai Elantra N TCR) 23°. Problemi di sottosterzo per Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport - Honda), 21°.



Le Qualifiche della WTCR Race of Hungary sono previste per le 15;30.

