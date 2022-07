Yann Ehrlacher è balzato all'ultimo momento in vetta alla seconda sessione di prove libere della WTCR Race of Portugal, l'ultima occasione per i piloti della WTCR - FIA World Touring Car Cup di fare i preparativi per le qualifiche sul circuito di Vila Real.

Il Campione in carica ha fatto registrare un tempo di 1'59"300 sul circuito di 4,790 km superando il Goodyear #FollowTheLeader Mikel Azcona per 0"556, con lo spagnolo della BRC Hyundai N Squadra Corse che è l'unica Elantra N TCR nei primi posti, dove ci sono le Lynk & Co.



"È stata una buona prova, è bello tornare su queste strade", ha detto Ehrlacher. "Come potete vedere, è piuttosto impegnativa per i piloti, perché bisogna stare vicini ai muri. Ho valutato un po' i limiti nelle FP1, ma abbiamo fatto molto lavoro tra allora e oggi. Sono solo prove libere, ma è un buon inizio di weekend. Rispetto agli altri team forse stiamo entrando in forma un po' più velocemente e prima, ma sicuramente torneranno competitivi in qualifica. Sicuramente non è il momento di fermarsi e continueremo a lavorare".



Alle spalle di Azcona, Santiago Urrutia - il più veloce nella prima sessione - si è piazzato terzo, davanti al collega della Cyan Performance Lynk & Co, Ma Qing Hua. Yvan Muller e Thed Björk si sono classificati quinto e sesto.



Néstor Girolami è il settimo più veloce con la Honda Civic Type R TCR di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, seguito da Rob Huff di Zengő Motorsport con la CUPRA Leon Competición. La Honda di Esteban Guerrieri si è piazzata al nono posto, mentre Mehdi Bennani è stato il più veloce tra le Audi RS3 LMS del Comtoyou Team Audi Sport, decimo.



L'idolo locale Tiago Monteiro è 11° con la Honda del LIQUI MOLY Team Engstler, davanti a Nathanaël Berthon (Audi) e a Norbert Michelisz della BRC Hyundai N Squadra Corse. L'ungherese ha urtato una barriera verso la fine della sessione di 30 minuti; ha riportato la rottura del cerchio anteriore destro e danni alle ruote della sua Elantra.



Anche Tom Coronel si è trovato in difficoltà alla fine, quando ha centrato una pila di pneumatici alla chicane con la Audi del Comtoyou DHL Team Audi Sport, chiudendo 15° e seguito da Attila Tassi (Honda), Dániel Nagy (Cupra) e Gilles Magnus (Audi).



Le qualifiche del WTCR Race of Portugal inizieranno alle 17.05 ora locale.

Ad

WTCR Le classifiche del WTCR UN' ORA FA

WTCR WTCR Race of Portugal: l’albo d’oro UN' ORA FA