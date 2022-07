Norbert Michelisz ha conquistato la vetta della seconda sessione di prove libere della WTCR Race of Italy, mentre i team e i piloti del WTCR - FIA World Touring Car Cup facevano gli ultimi preparativi per le qualifiche all'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi.

L'ungherese della BRC Hyundai N Squadra Corse ha ottenuto un 1'15"321 con la sua Elantra N TCR, staccando il compagno di squadra e Goodyear #FollowTheLeader Mikel Azcona per soli 0"067. I primi 15 sono stati separati da 0"881 in questa sessione di 30 minuti.



"Le sensazioni sono buone, ma ora abbiamo usato gomme nuove, quindi per quanto ne so gli altri non lo hanno fatto", ha detto Michelisz. "Credo che abbiamo la possibilità di finire tra i primi dieci. Non dobbiamo considerare le posizioni di qualifica. Avevamo un'aderenza migliore rispetto agli altri e una buona base, la macchina funziona bene. Il caldo è ostico, ma ci siamo abituati molte volte in passato. Finora tutto bene. Ora non vedo l'ora di fare le qualifiche".



Azcona ha rischiato quando è finito largo alla curva 8-9. "È stato molto vicino a sbattere - ha detto il suo team manager Gabriele Tarquini - Stiamo cercando di impostare la macchina per le qualifiche in modo da essere molto vicini al limite e a volte oltre".



Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport), che era stato il più veloce nella prima sessione, ha ottenuto il terzo tempo con la sua Audi RS 3 LMS dotata di gomme Goodyear, seguito da Mehdi Bennani e Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda Civic Type R TCR).



Sesto Thed Björk (Cyan Performance), il più veloce tra i Lynk & Co, mentre Attila Tassi del LIQUI MOLY Team Engstler è settimo. La Honda di Esteban Guerrieri si è piazzata ottava, con Tom Coronel (Audi) e Tiago Monteiro (Honda) che hanno completato la Top10.



Il Campione Yann Ehrlacher segue in 11a piazza davanti a Gilles Magnus (Audi), Santiago Urrutia (Lynk & Co), Ma Qing Hua (Lynk & Co) e Rob Huff (Zengő Motorsport - Cupra Leon Competición). Yvan Muller è tornato in pista dopo l'uscita nella prima sessione e si è piazzato 16°.



Le qualifiche della WTCR Race of Italy inizieranno alle 15;00.

