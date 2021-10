Norbert Michelisz ha chiuso al comando le Prove Libere 2 della WTCR Race of Czech Republic all'Autodrom Most.

Il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse piazza la sua Elantra N TCR davanti a tutti in 1'39"178, precedendo per soli 0"023 quella di Jean-Karl Vernay, risalito nel finale.



Santiago Urrutia (Cyan Performance - Lynk & Co 03 TCR) conclude terzo, seguito da Mikel Azcona (Zengő Motorsport - CUPRA Leon Competición) e dal Goodyear #FollowTheLeader, Yann Ehrlacher, con alle spalle le Lynk & Co dei colleghi Thed Björk ed Yvan Muller.



Gabriele Tarquini porta all'ottavo posto la sua Hyundai, tenendosi dietro Néstor Girlolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda Civic Type R TCR) e Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport - Audi RS 3 LMS).



Undicesimo Rob Huff (Zengő Motorsport - CUPRA), poi abbiamo Gilles Magnus, Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team), Attila Tassi e Tom Coronel, la cui Audi si è fermata lungo il tracciato provocando la bandiera rossa.



La Wildcard Petr Fulín è 20° con la sua CUPRA.



Le Qualifiche della WTCR Race of Czech Republic scatteranno alle 16;45.

