Norbert Michelisz sul Circuit l'Anneau du Rhin ha guidato la doppietta della BRC Hyundai N Squadra Corse nelle Prove Libere 2 della WTCR Race of Alsace GrandEst.

L'ungherese e il suo compagno di squadra spagnolo Mikel Azcona hanno chiuso nelle prime posizioni, con il Campione 2019 primo in 1'26"769, battendo il collega per 0"003.



"È andata bene, un po' più complicata dall'interno rispetto alle FP1", ha detto Michelisz. "Ma la cosa importante è che sembra che abbiamo il passo, anche se credo che abbiamo avuto un vantaggio di gomme rispetto agli altri, quindi non sono sicuro che questo sia la realtà".



"La macchina funziona bene e non vediamo l'ora di fare le qualifiche, ma non sappiamo cosa aspettarci".



Alle spalle del Goodyear #FollowTheLeader Azcona, che è stato in testa fino ai secondi finali, Attila Tassi del LIQUI MOLY Team Engstler e nathanael Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport) hanno fatto segnare i loro migliori tempi negli ultimi giri per conquistare il terzo e il quarto posto.



Incredibilmente, i primi quattro piloti - che rappresentano tre diversi reparti di corse clienti: Hyundai, Audi e Honda - sono separati da soli 0"066.



Néstor Girolami, quinto per ALL-INKL.COM Munnich Motorsport, ha fatto segnare il suo miglior tempo all'ultimo, mentre i piloti Comtoyou Gilles Magnus e Tom Coronel hanno ottenuto il sesto e il settimo posto; il belga ha segnalato un problema al pedale del freno.



Il compagno di squadra di Girolami, Esteban Guerrieri, Tiago Monteiro e l'Audi di Mehdi Bennani hanno completato la top 10.



Le qualifiche inizieranno alle 15.00 ora locale.

Ad

WTCR WTCR Prove Libere 1: Berthon il migliore in Alsace GrandEst 4 ORE FA

WTCR WTCR Race of Alsace GrandEst: dove vederla 4 ORE FA