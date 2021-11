Norbert Michelisz è stato il più veloce delle Prove Libere 2 della WTCR Race of Italy, servite per preparare le Qualifiche all'Adria International Raceway.

Il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse ha fermato il cronometro sull'1'49"775 nei 30' di sessione, piazzando la sua Hyundai Elantra N TCR davanti alla Lynk & Co 03 di Santiago Urrutia (Cyan Performance) per soli 0"055.



Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport), che era stato il migliore delle Libere 1, conclude terzo al volante della sua Audi RS 3 LMS, seguito da Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) e dalle Lynk & Co di Thed Björk e del Goodyear #FollowTheLeader, Yann Ehrlacher.



Settimo Gabriele Tarquini nonostante un testacoda, con dietro Frédéric Vervisch (Audi), Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport - Honda Civic Type R TCR) e Nathanaël Berthon.



Yvan Muller (Lynk & Co), Néstor Girolami (Honda), Esteban Guerrieri (Honda), Tom Coronel (Audi) e Tiago Monteiro (Honda) completano la zona punti virtuale, mentre Rob Huff (Zengő Motorsport) è il migliore delle CUPRA Leon Competición in 16a piazza.



Le Qualifiche della WTCR Race of Italy saranno alle 15;30.

