Attila Tassi svetta al termine delle Prove Libere 2 della WTCR Race of Germany.

Al Nürburgring Nordschleife, il pilota del Liqui Moly Team Engstler ha piazzato la sua Honda Civic TCR davanti a tutti con il tempo di 8'52"201, battendo Mehdi Bennani per 0"547 dopo che il marocchino è riuscito a migliorarsi nell'ultimo giro.



Yann Ehrlacher termina terzo, ma nel secondo giro ha avuto problemi allo sterzo: "E' dritto, ma vibra un sacco e lo fa dall'inizio", ha detto via radio il Campione di Cyan Racing Lynk & Co.



Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse) conclude quarto davanti alla Elantra N del suo compagno Norbert Michelisz e a Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport), che nell'ultimo giro ha rischiato parecchio andando nell'erba.



Dopo l'uscita delle FP1, Esteban Guerrieri ottiene il settimo tempo con la Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, davanti a Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co).



Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport) e Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co) completano la Top10, anche se il francese ha perso lo splitter all'inizio e poi è incappato in una foratura, completando solo 2 giri.



Undicesimo Tiago Monteiro (Honda) seguito dalla Cupra di Rob Huff (Zengő Motorsport), Ma Quing Hua (Cyan Performance Lynk & Co), Dániel Nagy (Cupra) e Santiago Urrutia (Lynk & Co).



Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport) è stato autore di un fuoripista e ha danneggiato la parte anteriore sinistra della sua RS 3 LMS: "E' stato un piccolo errore di guida, stavo spingendo, ma nel settore 4 ho toccato il muro. Non è stata una grande botta, purtroppo è un errore umano".



Il Goodyear #Followtheleader Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) chiude la classifica senza tempi.



Le Qualifiche della WTCR Race of Germany si svolgeranno alle ore 13;00 di venerdì.

