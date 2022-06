Santiago Urrutia si è migliorato nella seconda sessione di prove libere e ha ottenuto il primo crono alla WTCR Race of Hungary, mentre i team e i piloti del WTCR - FIA World Touring Car Cup facevano gli ultimi preparativi per le qualifiche all'Hungaroring.

Il ragazzo di Cyan Performance Lynk & Co ha fatto segnare il riferimento di 1'52"326 nel finale della sessione di 45 minuti, mentre con i Top12 separati da meno di un secondo.



Urrutia ha chiuso 0"238 più veloce dell'idolo locale Norbert Michelisz con la Elantra N TCR della BRC Hyundai N Squadra Corse.



"È andata bene", ha detto Urrutia. "Abbiamo lavorato con la messa a punto. Fa molto caldo, probabilmente come ad Aragon l'anno scorso. Dovrò bere molta acqua".

L'uruguaiano è stato il più lento di tutti nella prima sessione, ma ha spiegato di non essere mai stato preoccupato. "Ho fatto un run di gara nelle FP1 e ora mi sono concentrato un po' di più sui run di qualifica e credo di aver trovato la quadra. È per questo che si chiamano prove libere, per poter testare. Abbiamo avuto un bel ritmo di gara, abbiamo apportato alcune modifiche e siamo passati dall'ultimo al primo posto".



"Tutti stanno spingendo e sono vicini coi tempi. Ho fatto un buon giro, ma sono solo le prove libere e ora dobbiamo fare il massimo in qualifica".



Dietro a Urrutia e Michelisz, Mikel Azcona ha fatti il tempo nel suo ultimo giro per salire al quarto posto con la Hyundai Elantra N TCR di BRC, davanti a Rob Huff, che guida per il team di casa Zengő Motorsport. La Cupra Leon Competición si è dimostrata forte e cercherà di ripetere la pole position conquistata lo scorso anno nella WTCR Race of Hungary.



Il Goodyear #Followtheleader Néstor Girolami è stato il sesto più veloce con la sua Honda Civic TCR di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, davanti all'Audi Sport RS3 LMS del Comtoyou Team di Gilles Magnus. Il Campione del WTCR Yann Ehrlacher è l'ottavo più veloce per Cyan Racing Lynk & Co, mentre l'idolo locale Attila Tassi è nono per Liqui Moly Team Engstler. Thed Björk, il più veloce nella prima sessione, ha completato la top 10 con la sua Lynk & Co.



Yvan Muller (Lynk & Co) si è piazzato 11°, davanti a Mehdi Bennani (Audi), Tom Coronel (Audi), il locale Dániel Nagy e Ma Quing Hua, che ha riportato un problema alla sospensione della sua Lynk & Co. Nathanaël Berthon, secondo più veloce nella prima sessione, ha ottenuto 16a prestazione, davanti a Tiago Monteiro (Honda).



Le qualifiche della WTCR Race of Hungary si svolgeranno alle 15.35 ora locale

