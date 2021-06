Frédéric Vervisch rientra alla grande nel WTCR – FIA World Touring Car Cup centrando il primato nelle Libere 2 della WTCR Race of Germany su un Nürburgring Nordschleife umido.

Dopo la FP1 asciutte, la seconda sessione da 40' ha visto i piloti montare le gomme Goodyear da bagnato lungo i 25,378km dell'Inferno Verde.



Norbert Michelisz, Campione 2019, ha segnato per primo un 9'46"949 con la Elantra N TCR della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, prima che Vervisch lo battesse con il suo 9'44"908 a bordo della nuova Audi RS 3 LMS del Comtoyou Team Audi Sport. Il belga è poi finito fuori pista al Karussel.



Anche il suo compagno di squadra Gilles Magnus ha toccato le barriere prima di immettersi nel Döttinger Hohe, causando le doppie bandiere gialle e un Code 60.



Alla fine il secondo posto se l'è preso Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team - Hyundai Elantra N TCR) chiudendo a 0"876 dal leader, con tutti i marchi rappresentati in Top 10.



“E' stata molto dura - ha detto Engstler - Bisognava prendere dei rischi e non è una cosa che mi piace fare nelle Libere! In Qualifica conterà essere in pista per ultimi, qui ho provato a mettere le slick e ho superato Esteban Guerrieri che era con le gomme da pioggia, poi mi ha risuperato nuovamente".



Michelisz è terzo, poi c'è Tiago Monteiro con la Honda Civic Type R TCR della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, seguito da Santiago Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co) e dall'Audi RS 3 LMS di Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport).



Yvan Muller dopo l'incidente delle FP1 ottiene il settimo tempo con la 03 TCR della Cyan Racing Lynk & Co, mettendosi alle spalle la Hyundai di Jean-Karl Vernay, ai primi giri di pista, Attila Tassi su Honda e Mikel Azcona (Zengő Motorsport - CUPRA Leon Competición).



Il rientrante Rob Huff (Zengő Motorsport) piazza la propria Cupra undicesima, con le posizioni a seguire occupate da Yann Ehrlacher, Nathanaël Berthon, Guerrieri e Gabriele Tarquini.



Andreas e Jessica Bäckman (Target Competition - Hyundai) si ritrovano 17° e 19a, divise dalla Cupra di Jordi Gené (Zengő Motorsport Drivers’ Academy).



Le Qualifiche della WTCR Race of Germany si svolgeranno alle 14;05 di domani.

