Nella Q1 di 30 minuti della WTCR Clean Fuels for All Race of France, la Hyundai Elantra N della BRC Hyundai N Squadra Corse condotta da Mikel Azcona ha ottenuto il tempo migliore davanti a Girolami, Gilles Magnus (Audi), Guerrieri e Ma Qing Hua (Lynk & Co).

Mentre i primi 12 sono passati alla Q2, sei piloti hanno subìto l’eliminazione. Fra questi, Rob Huff con la Cupra della Zengő Motorsport per soli 0″063 nei confronti di Santiago Urrutia, terminato 12°. L’uruguaiano era stato il più veloce in entrambe le sessioni di prove libere, quindi c’era da aspettarsi qualcosa di più da lui.



Il Campione in carica Yann Ehrlacher si è invece salvato da una toccata ad una barriera con la propria Lynk & Co: “Mi dispiace per i ragazzi, ma siamo al limite e può succedere. Non c’è margine di errore qui”.



Oltre a Huff, gli altri a restare fuori sono stati Mehdi Bennani (Audi), Tiago Monteiro (Honda) e Tom Coronel, incappato in una gomma uscita dal cerchio della sua Audi. Eliminati pure Dániel Nagy (Cupra) e la Wildcard Éric Cayrolle (Audi).



La Q2 è stata interrotta dopo 3 dei 15 minuti quando Björk è finito a muro alla curva 12/13, con la Lynk & Co pesantemente danneggiata a finire dall’altro lato della pista. L’anteriore sinistra ha causato un grosso buco nella barriera, con l’auto rimbalzata dall’altra parte e rimasta bloccata in mezzo al tracciato all’uscita di una curva cieca. Altri due piloti Lynk & Co lo hanno evitato per un pelo, infilandosi in un piccolo spazio tra la 03 TCR e la barriera mentre le bandiere rosse sventolavano per fermare la sessione. Björk è uscito indenne dall’incidente.



“Era davvero una situazione critica – ha detto Ma Qing Hua – Ho visto la bandiera gialla, ho rallentato un po’, ma la macchina di Thed era ferma proprio all’uscita di una curva cieca, e non potevo vedere nulla. Sono stato davvero fortunato a passare, ma ho ancora qualche danno sulla macchina”.



La sessione ripartirà quando verranno sistemate le barriere.

