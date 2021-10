Mikel Azcona conquista la pole position per Gara 2 della WTCR Race of Czech Republic grazie ad una grande qualifica all'Autodrom Most.

Il ragazzo della Zengő Motorsport ha svettato in Q3 con la sua Cupra Leon Competición grazie al tempo di 1'38"757 che gli ha permesso di precedere per 0"091 Norbert Michelisz.

