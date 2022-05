Mehdi Bennani ha centrato la pole position per Gara 1 della WTCR Race of Germany con un giro finale incredibile al Nürburgring Nordschleife, precedendo il suo compagno di squadra Gilles Magnus per 0"015.

Il duo del Comtoyou Team Audi Sport è stato l'unico a completare tre tornate nei 30' di prove, portando in extremis davanti le RS 3 LMS gommate Goodyear superando le Lynk&Co di Santiago Urrutia ed Yann Ehrlacher, quest'ultimo arrabbiatissimo ritrovandosi quarto con solo 1 giro all'attivo.



Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse) è quinto, seguito da Thed Björk (Cyan Performance Lyn & Co), anche lui con un solo giro completato.



Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport) è settimo, ottavo invece il Goodyear #FollowTheLeader Néstor Girolami, che è il migliore delle Honda Civic Type R TCR.



Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha visto sfumare l'occasione di migliorare nell'ultimo tentativo quando davanti a lui Rob Huff (Zengő Motorsport) è andato a sbattere con al sua Cupra Leon Competición. L'inglese chiude 12°, con Girolami che si rammarica dato che al primo giro la carrozzeria della sua vettura si era danneggiata sul 'Döttinger Hohe'.



Nono Norbert Michelisz sulla Hyundai-BRC, che sarà in prima fila al fianco di Yvan Muller, poleman della griglia invertita di Gara 2 dopo aver centrato il 10° tempo con la Lyn & Co di Cyan Racing.



Seguono Ma Quing Hua (Cyan Performance Lynk & Co) in 11a piazza, Huff, Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), Attila Tassi (LIQUI MOLY Team Engstler) e Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport).



Tiago Monteiro (Honda) e Dániel Nagy (Zengő Motorsport) completano la classifica.



Gara 1 della WTCR Race of Germany è prevista per le ore 10;00 di sabato, seguita da Gara 2 alle 12;35.

