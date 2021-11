Yann Ehrlacher ha ottenuto il massimo dei punti dalle qualifiche della WTCR Race of Italy incrementando il suo status di Goodyear #FollowTheLeader e centrando la sua prima pole position della stagione all'Adria International Raceway.

Il pilota della Cyan Racing Lynk & Co ha preso subito i cinque punti per il migliore della Q1, precedendo il collega Santiago Urrutia, Gilles Magnus, Thed Björk e Norbert Michelisz, che è salito al quinto posto alla fine della sessione.



Disastro per il suo collega Hyundai, Jean-Karl Vernay. Il francese, che è secondo in campionato, non è riuscito a passare in Q2 ritrovandosi 13°.



"È difficile essere politicamente corretto", ha detto Vernay. "Le prove libere 2 sono andate bene ed eravamo ottimisti. Ma un commissario mi ha fermato per tre minuti [per un controllo del peso] e sono riuscito a girare solo con un set di gomme. Non è molto giusto. Abbiamo perso tutto".



Altri a rimetterci sono stati Nathanaël Berthon (Audi), Rob Huff (CUPRA) e Luca Engstler (Hyundai). L'idolo locale Gabriele Tarquini è riuscito a passare alla Q2, ma ha terminato la prima sessione in ghiaia, ritrovandosi così 12° nel weekend in cui ha annunciato il ritiro a fine anno.



Nella Q2 di 10 minuti, Frédéric Vervisch ha colpito piazzando l'Audi RS 3 LMS del Comtoyou Team Audi Sport al comando, seguito da Ehrlacher, che è arrivato secondo nonostante abbia perso i dati del suo cruscotto. Thed Björk è giunto terzo, con Gilles Magnus e Yvan Muller a completare la Top5.



Eliminati dalla Q3 sono stati Néstor Girolami, sesto, e Norbert Michelisz (Hyundai), oltre a Tom Coronel (Audi) e Guerrieri (Honda).



Urrutia chiude 10° e il portacolori della Cyan Performance Lynk & Co partirà in Pole per Gara 1.



Vervisch ha scelto di uscire per primo in Q3, girando in 1'49"510. Ehrlacher ha realizzato il record nei primi due settori, passando davanti per 0"163.



Il turno di Björk si è concluso con lo svedese solamente terzo per 0"005 alle spalle di Vervisch, dimostrandosi più veloce di tutti nel settore finale. Magnus, che era stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del mattino, non ha avuto lo stesso spunto e si è ritrovato quarto.



Muller, ultimo a partire, ha sbagliato troppo terminando a 1"309 dalla vetta e mestamente quinto.



"È stata una buona giornata", ha detto un Ehrlacher felice. "L'obiettivo di questo fine settimana era quello di massimizzare ciò che potevamo. Non è mai facile adattarsi a un nuovo circuito e la pressione aumenta, ma sono contento del lavoro che abbiamo fatto oggi. Dobbiamo continuare così".



Vervisch ha preso altri quattro punti: "Stiamo ancora cercando di vincere il campionato, ma Yann ha preso punti oggi. Abbiamo fatto un buon lavoro, ma non è stato abbastanza. Pensavo che avremmo potuto essere più competitivi. Continuiamo a spingere nelle gare e abbiamo avuto un bel passo l'ultima volta in Francia".



Il risultato significa che Ehrlacher ha allungato il suo vantaggio su Vernay a +26, con Guerrieri, Vervisch e Muller ancora in terza, quarta e quinta posizione rispettivamente.



Gara 1 del WTCR Race of Italy è in programma domenica mattina alle 10.15 ora locale.

Ad

WTCR WTCR Prove Libere 2: Michelisz precede Urrutia 5 ORE FA

WTCR Lotta serrata per il WTCR Junior Driver Title 5 ORE FA