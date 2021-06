Néstor Girolami ha centrato la pole position al Nürburgring Nordschleife e quindi sarà davanti a tutti per Gara 2 della WTCR Race of Germany.

Attila Tassi aveva iniziato con il miglior crono lungo i 25,378km in 8'59"285 a bordo della Honda Civic Type R TCR della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, con Esteban Guerrieri e Girolami a seguirlo, mentre Luca Engstler otteneva il terzo tempo con la Hyundai Elantra N dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team.



Girolami al secondo tentativo si è issato al comando in 8'54"791 con 0"780 su Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) e Guerrieri terzo. Tassi ha poi commesso un errore alla "Hatzenbach" scivolando indietro.



Vernay al terzo tentativo non è riuscito ad insidiare Girolami, che quindi resta davanti a tutti.



“Incredibile! - ha detto il poleman - L'anno scorso era stato bellissimo e sono riuscito a ripetermi, ma non è stato semplice. All'ultimo giro potevo migliorare, ma all'ultimo settore mi hanno detto che ero già primo, quindi non ho tirato oltre, anche se Vernay aveva fatto meglio di me nel secondo".



Girolami ha dedicato la pole position a Carlos Reutemann, che è ricoverato in ospedale.



Vernay ha aggiunto: "Per noi è stata una bella giornata, era la prima qualifica con la nuova Hyundai e abbiamo avuto un problemino ieri in FP1, ma in FP2 si è risolto tutto e alla fine siamo partiti bene".



Guerrieri si accontenta del terzo posto: "Sono più stanco che felice, è stata durissima perché qui si va sempre al limite".



Engstler, che corre per il FIA WTCR Junior Driver Title, è quarto, seguito da Santiago Urrutia (il migliore delle Lynk & Co 03 TCR), Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse), Tiago Monteiro (Honda), Norbert Michelisz (Hyundai) e dal Campione in carica Yann Ehrlacher.



Suo zio Yvan Muller chiude decimo e sarà in pole position per Gara 1 nella griglia invertita.



Tom Coronel viene beffato per soli 0"002 al debutto con la nuova Audi RS 3 LMS.



“Sono contento, considerato che ho 51 anni e su questa pista si fa una gran fatica - ha detto Muller - Vediamo come andrà, speriamo che il tempo ci dia una mano, ma può succedere di tutto qui".



Dietro a Coronel abbiamo Nathanaël Berthon, Tassi, Gilles Magnus, Thed Björk e Frédéric Vervisch.



Rob Huff (Zengő Motorsport - CUPRA Leon Competición) è 18°, alle spalle di Andreas Bäckman, con Jessica 20a.



Gara 1 della WTCR Race of Germany si svolgerà sabato alle 9;00.

WTCR Ehrlacher dà il benvenuto a Jessica Backman 3 ORE FA

WTCR Huff pronto per fare bene al ritorno nel WTCR 7 ORE FA